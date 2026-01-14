Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में पड़ रही हाड़ कंपाने वाली सर्दी! 3 डिग्री तक गिरा पारा, जाने पल-पल का अपडेट

delhi weather

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली–NCR में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, जानकारी के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और नोएडा में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर जारी रहने की चेतावनी जारी की है. दिल्ली–NCR में ठंड की तीव्रता और बढ़ गई है. मंगलवार सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिछले तीन सालों में यह जनवरी की सबसे ठंडी सुबह थी. इस बीच, नोएडा में पारा दो डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. मौसम विभाग के अनुसार, स्टैंडर्ड सफदरजंग ऑब्ज़र्वेटरी में दर्ज न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 4.4 डिग्री कम है. यह शीतलहर की कैटेगरी में आता है. पालम में तापमान चार डिग्री सेल्सियस और लोधी रोड पर तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. IMD के अनुसार, जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, तो शीतलहर घोषित की जाती है. वहीं अगर आपको मौसम से जुड़ा हर एक अपडेट जानना है तो आपको inkhabar की वेबसाइट से जुड़े रहना होगा.