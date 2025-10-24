Women ODI World Cup 2025: किस टीम के साथ सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी भारतीय टीम? जानें पूरा शेड्यूल

Women’s ODI World Cup 2025: टीम इंडिया महिला वनडे विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी और अंतिम टीम बन गई. भारतीय महिला टीम ने 23 अक्टूबर को नवी मुंबई में खेले गए मैच में डकवर्थ-लुईस नियम के तहत न्यूज़ीलैंड को 53 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की. भारत के अलावा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीन अन्य टीमें थीं. दिलचस्प बात यह है कि ये वही तीन टीमें हैं जिनसे टीम इंडिया ग्रुप चरण में लगातार तीन मैच हार गई थी. लेकिन सेमीफाइनल में किस टीम का सामना किससे होगा? महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना किससे होगा?

प्वाइंट्स टेबल का क्या है हाल?

अंक तालिका पर नज़र डालें तो, खेले गए छह मैचों के बाद, ऑस्ट्रेलिया 11 अंकों के साथ शीर्ष पर है. दक्षिण अफ्रीका छह मैचों में 10 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. इंग्लैंड छह मैचों में 9 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है. इस बीच, छह मैचों में छह अंकों के साथ भारत शीर्ष चार, यानी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली आखिरी टीम है.

सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के बावजूद, इन सभी टीमों को ग्रुप चरण में अभी एक और मैच खेलना है. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका अंतिम ग्रुप मैच में आमने-सामने होंगे. इंग्लैंड का सामना न्यूजीलैंड से होगा, जबकि भारतीय टीम बांग्लादेश से भिड़ेगी. अगर टीम इंडिया अपना मैच जीत भी जाती है, तो भी उसकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी. बांग्लादेश पर जीत के बाद भी उसके 8 अंक होंगे और वह चौथे नंबर पर बनी रहेगी. हालांकि, शीर्ष तीन स्थानों में बदलाव हो सकता है.

इन दो टीमों के बीच मुकाबला?

अगर ऑस्ट्रेलिया अपने अंतिम ग्रुप मैच में दक्षिण अफ्रीका को हरा देता है, तो वह 13 अंकों के साथ पहले नंबर पर बना रहेगा. हालांकि, दक्षिण अफ्रीका से हारने पर वह दूसरे स्थान पर पहुँच जाएगा, क्योंकि जीत से दक्षिण अफ्रीका के अंक 12 हो जाएँगे. हालाँकि, ऐसा होने की संभावना कम है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक खेले गए 18 वनडे मैचों में, दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को केवल एक बार हराया है, जबकि 16 बार उसे हार का सामना करना पड़ा है. जबकि एक मैच ड्रॉ रहा.

इंग्लैंड के पास भी दूसरे स्थान पर पहुंचने का मौका है. अगर वे महिला विश्व कप के अपने अंतिम ग्रुप मैच में न्यूज़ीलैंड को हरा देते हैं, तो उनके 11 अंक हो जाएंगे और वे दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे. हालांकि, ऐसा होने के लिए दक्षिण अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया से भी हारना होगा. अगर दक्षिण अफ्रीका नहीं हारता है, तो इंग्लैंड अपने मौजूदा तीसरे स्थान पर बना रहेगा, चाहे वे न्यूज़ीलैंड से जीतें या हारें.

टीम इंडिया का सामना किससे होगा?

अब सवाल यह है कि महिला वनडे विश्व कप 2025 के सेमीफ़ाइनल में कौन किस टीम से भिड़ेगा? टीम इंडिया का सामना किससे होगा? महिला वनडे विश्व कप 2025 का पहला सेमीफ़ाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी में होना है, जहां टीम इंडिया का खेलना तय है. टूर्नामेंट के पहले सेमीफ़ाइनल में चौथे स्थान पर काबिज़ भारत का सामना तालिका में शीर्ष पर मौजूद टीम से होगा. यह ऑस्ट्रेलिया होगा या दक्षिण अफ्रीका, इसका खुलासा 25 अक्टूबर को होगा.

टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल अंक तालिका में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच होगा. 2025 महिला वनडे विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा.