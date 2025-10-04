क्या Suryakumar Yadav का अंदाज अपनाएंगी Harmanpreet Kaur? हैंडशेक होगा या नहीं, मिल गया जवाब

India Women vs Pakistan Women: भारत ने जिस तरह पाक को एशिया कप 2025 में करारी मात दी है ठीक वही जज़्बा, वही जुनून और फैन्स में वही दीवानगी, भारत-पाक की वीमेन टीम के मैच को लेकर देखने को मिल रही है. अब सब भारत की बेटियों से उम्मीद लगाए हुए हैं कि देश की बेटियां भी पाक को वैसे ही करारा जवाब दें जैसे भारतीय बेटों ने दिया है. अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चौथे रविवार को क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी. इस बार मौका और भी बड़ा है क्योंकि मुकाबला वर्ल्ड कप का है. दोनों टीमें वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मैच खेलेंगी. भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को हराकर जीत के साथ आगाज किया था, जबकि पाकिस्तान टीम को बांग्लादेश से करारी हार का सामना करना पड़ा था. एक और हार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफर मुश्किल कर देगी.

कड़ा होगा मुकाबला

आपकी जानकारी के लिए बता दें पुरुष क्रिकेट की तरह, महिला क्रिकेट में भी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई अच्छी बॉन्डिंग नहीं है. अब तक भारत का दबदबा रहा है. महिला विश्व कप में स्कोर 4-0 है, और दोनों टीमों के बीच अब तक 11 वनडे मैच हो चुके हैं, जिनमें स्कोर भारत के पक्ष में रहा है. आपको बता दें कि रविवार को जब भारतीय महिला टीम श्रीलंका के आर. प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान से भिड़ेगी, तोई मुकाबला देखने लायक होगा. तो एक बार फिर इस बात पर गरमागरम बहस छिड़ गई है कि क्या बीसीसीआई अपने पुराने रुख पर कायम रहेगा और इस मैच में हाथ मिलाने की इजाज़त नहीं देगा. चलिये जान लेते हैं कि बीसीसीआई ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है.

क्या भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान होगा हैंडशेक?

हाल ही में बीसीसीआई ने इस सवाल का जवाब दिया है कि क्या भारतीय महिला टीम रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान हाथ मिलाएगी. इस मामले को लेकर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते पहले जैसे ही हैं; पिछले एक हफ्ते में कोई बदलाव नहीं आया है. उन्होंने आगे कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरते समय एमसीसी के नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करेगा. इस दौरान सैकिया ने साफ तौर पर कहा कि मैं आपको केवल यह आश्वासन दे सकता हूँ कि एमसीसी के क्रिकेट नियमों में जो भी निर्धारित है, उसका पालन किया जाएगा. हाथ मिलाना होगा या गले मिलना होगा, मैं इस समय आपको किसी भी बात का आश्वासन नहीं दे सकता.

RSS की तारीफ करना Sanjay Dutt को पड़ा भारी, जाने किसने कहा- ‘नायक नहीं, नालायक है तू’