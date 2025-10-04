RSS की तारीफ करना Sanjay Dutt को पड़ा भारी, जाने किसने कहा- ‘नायक नहीं, नालायक है तू’
Home > देश > RSS की तारीफ करना Sanjay Dutt को पड़ा भारी, जाने किसने कहा- ‘नायक नहीं, नालायक है तू’

RSS की तारीफ करना Sanjay Dutt को पड़ा भारी, जाने किसने कहा- ‘नायक नहीं, नालायक है तू’

Congress Slam Sanjay Dutt: बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त द्वारा RSS की तारीफ करना कांग्रेस पार्टी को नहीं आया पसंद. कांग्रेस ने एक्टर को लेकर दे दिया विवादित बयान.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: October 4, 2025 12:05:51 PM IST

Sanjay Dutt
Sanjay Dutt

Sanjay Dutt RSS Video: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर, राजनीतिक जगत से लेकर बॉलीवुड जगत तक, कई हस्तियों ने संघ के कार्यों की सराहना की है. इनमें “खलनायक” के नाम से मशहूर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त भी शामिल हैं. उन्होंने आरएसएस की प्रशंसा करते हुए और उसे 100वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए एक वीडियो साझा किया.

लेकिन संजय दत्त की यह प्रशंसा कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ती दिख रही है. इस वीडियो ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को नाराज़ कर दिया है, जिसके चलते पार्टी के एक नेता ने बॉलीवुड अभिनेता को “नालायक” कह दिया है.

संजय दत्त ने की RSS की तारीफ

दरअसल, 2 अक्टूबर को संजय दत्त ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, “आरएसएस हमेशा देश के साथ खड़ा रहा है, खासकर संकट और कठिनाई के समय में.” इस बयान पर सोशल मीडिया पर विवाद और राजनीतिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी. वीडियो सामने आने के बाद, कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने संजय दत्त पर निशाना साधते हुए उन्हें “नायक नहीं, नालायक है तू” कहा

दत्त परिवार का कांग्रेस से रिश्ता

कांग्रेस नेता का यह बयान इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि संजय दत्त के पिता सुनील दत्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद थे. उनकी बहन प्रिया दत्त भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हैं. हालांकि, अपनी विचारधारा से उलट, संजय दत्त ने आरएसएस की तारीफ़ की है. हालाँकि, संजय दत्त ने अभी तक कांग्रेस नेता के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

संजय दत्त का विवादों से कनेक्शन

वैसे, यह पहली बार नहीं है जब संजय दत्त विवादों में घिरे हों. इससे पहले उन्हें 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में अवैध हथियार रखने के आरोप में टाडा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था. बाद में उन्हें टाडा के आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर उन्हें जेल की सज़ा हुई.

कौन है जगत सेठ? जिस भारतीय ने दी अंग्रेजों को ‘हिंदुस्तान लूटने की आजादी’

Tags: bollywood newscongresssanjay duttSanjay Dutt RSS Video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025

इस करवा चौथ पर बनें सबसे ग्लैमरस सुहागन, पहनें ये...

October 5, 2025
RSS की तारीफ करना Sanjay Dutt को पड़ा भारी, जाने किसने कहा- ‘नायक नहीं, नालायक है तू’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

RSS की तारीफ करना Sanjay Dutt को पड़ा भारी, जाने किसने कहा- ‘नायक नहीं, नालायक है तू’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

RSS की तारीफ करना Sanjay Dutt को पड़ा भारी, जाने किसने कहा- ‘नायक नहीं, नालायक है तू’
RSS की तारीफ करना Sanjay Dutt को पड़ा भारी, जाने किसने कहा- ‘नायक नहीं, नालायक है तू’
RSS की तारीफ करना Sanjay Dutt को पड़ा भारी, जाने किसने कहा- ‘नायक नहीं, नालायक है तू’
RSS की तारीफ करना Sanjay Dutt को पड़ा भारी, जाने किसने कहा- ‘नायक नहीं, नालायक है तू’