Home > खेल > INDIA vs AUSTRALIA 2nd ODI: दूसरे वनडे से पहले टीम को लगा बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी हुआ सीरीज से बाहर

INDIA vs AUSTRALIA 2nd ODI: दूसरे वनडे से पहले टीम को लगा बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी हुआ सीरीज से बाहर

IND vs AUS: पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज़ करते हुए इस सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. अब इस सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड के मैदान पर खेला जाएगा. दूसरे मुकाबले से पहले एक स्टार खिलाड़ी अब पूरी की पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गया है.

By: Pradeep Kumar | Published: October 22, 2025 7:00:40 AM IST

Ind vs Aus_ODI series_team india_cricket
Ind vs Aus_ODI series_team india_cricket

INDIA vs AUSTRALIA: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज़ करते हुए इस सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. अब इस सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड के मैदान पर खेला जाएगा. दूसरे मुकाबले से पहले एक स्टार खिलाड़ी अब पूरी की पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गया है. चोट के चलते अब इस तूफानी तेज़ गेंदबाज़ को पूरी सीरीज मिस करनी पड़ेगी. दरअसल ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस चोट की चलते अब इस वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. ड्वारशुइस काफ इंजरी से जुझ रहे थे. उन्हें ये चोट इसी महीने न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान लगी थी. उसके बाद से वह इस चोट से  परेशान है और पूरी तरह से नहीं उबर पाए हैं. इस सीरीज से उनका बाहर होना ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बड़ा झटका है.   

तूफानी खिलाड़ी की एंट्री

ड्वारशुइस पहले वनडे मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड का हिस्सा तो थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग XI में मौका नहीं मिला था. अब उन्हें इस सीरीज से बाहर होना पड़ा है. अब उम्मीद है कि वह भारत के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टी-20 सीरीज से पहले पूरी तरह फिट हो जाएंगे. ड्वारशुइस के अलावा ऑस्ट्रेलिया के स्क्वॉड से स्पिनर मैथ्यू कुहनुमैन को भी रिलीज किया गया है. दरअसल दूसरे और तीसरे वनडे के लिए एडम जंपा स्क्वॉड में वापस आ गए हैं. इस वजह से कुहनुमैन को रिलीज किया गया है.

You Might Be Interested In

2-2 धांसू खिलाड़ियों की छुट्टी!

कुहनुमैन पहले वनडे मैच की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे और उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 अहम विकेट भी हासिल किए थे. उस मैच में उन्होंने अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को पवेलियन की राह दिखाई थी. अब दूसरे और तीसरे वनडे में एडम जंपा कैसा प्रदर्शन करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं एलेक्स कैरी की भी टीम में वापसी हुई है, ऐसे में विकेटकीपर बल्लेबाज जोश फिलिप को भी स्क्वॉड से रिलीज किया जा सकता है. जोश फिलिप ने पहले वनडे में 29 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 37 रन बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम किरदार निभाया था.

IND vs AUS: दूसरे वनडे मैच के लिए दोनों टीमों का स्क्वॉड

भारत:

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल.​

ये भी पढ़ें- India Adelaide Oval Record: एडिलेड ओवल पर भारत का वनडे दबदबा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी चुनौती ? देखें रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया: 

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनोली, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम जम्पा.

ये भी पढ़ें- West Indies Created History: वेस्टइंडीज ने रचा इतिहास, ODI क्रिकेट में पहली बार हुआ ये करिश्मा, दुनिया कर रही सलाम

Tags: Adam ZampaBen Dwarshuis ruled outCrickethome-hero-pos-3Ind vs Aus 2nd ODIIND vs AUS ODIIndia vs Australia
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन 8 लोगों को माचा टी पीना पड़ सकता है...

October 22, 2025

सेक्स के समय भटक जाता है ध्यान? 6 टिप्स करेंगे...

October 22, 2025

बोरिंग खाना बन जाएगा झन्नाटेदार, इस रेसिपी से बनाएं भिंडी...

October 21, 2025

बाजार से महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने का झंझट छोड़े, अब इस...

October 21, 2025

नहीं फूलेगी बिस्तर पर सांस, 10 गुना बढ़ जाएगी ताकत!

October 21, 2025

विदेश जाने का है प्लान? ये 10 देश हैं घूमने...

October 21, 2025
INDIA vs AUSTRALIA 2nd ODI: दूसरे वनडे से पहले टीम को लगा बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी हुआ सीरीज से बाहर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

INDIA vs AUSTRALIA 2nd ODI: दूसरे वनडे से पहले टीम को लगा बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी हुआ सीरीज से बाहर
INDIA vs AUSTRALIA 2nd ODI: दूसरे वनडे से पहले टीम को लगा बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी हुआ सीरीज से बाहर
INDIA vs AUSTRALIA 2nd ODI: दूसरे वनडे से पहले टीम को लगा बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी हुआ सीरीज से बाहर
INDIA vs AUSTRALIA 2nd ODI: दूसरे वनडे से पहले टीम को लगा बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी हुआ सीरीज से बाहर