कौन हैं रोजर बिन्नी की बहू मयंती लैंगर? क्रिकेट रूट्स से लेकर नेट वर्थ तक यहां जाने सारी डिटेल्स

Commentator Mayanti Langer: मयंती लैंगर की शादी स्टुअर्ट बिन्नी से हुई है, और इस कपल को 2020 में एक बेटे का जन्म हुआ. मयंती अपने करियर और पर्सनल लाइफ में सफलतापूर्वक बैलेंस बनाने में कामयाब रही हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 1, 2026 5:34:39 PM IST

Who is Commentator Mayanti Langer: मयंती लैंगर (Mayanti Langer) एक मशहूर भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और टेलीविज़न एंकर हैं, जिनकी शादी पूर्व भारतीय क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी (Stuart Binny)से हुई है, जो BCCI प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी (Roger Binny) के बेटे हैं. स्टार स्पोर्ट्स का एक जाना-माना चेहरा, उन्होंने IPL, ICC वर्ल्ड कप और 2010 FIFA वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स को कवर किया है, और 2006 में शुरू होने के बाद से एक सफल करियर बनाया है.

भारत की लोकप्रिय स्पोर्ट्स एंकर

मयंती लैंगर भारत की सबसे लोकप्रिय और सम्मानित स्पोर्ट्स एंकरों में से एक हैं अपनी आत्मविश्वास भरी प्रस्तुति, स्पष्ट विश्लेषण और बेबाक अंदाज़ के कारण उन्होंने खेल पत्रकारिता की दुनिया में खास पहचान बनाई है वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी की पत्नी हैं और इस तरह वह पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान एवं वर्तमान क्रिकेट प्रशासक रोजर बिन्नी की बहू हैं.

मयंती लैंगर और स्टुअर्ट बिन्नी की शादी

मयंती लैंगर की शादी स्टुअर्ट बिन्नी से हुई है, और इस कपल को 2020 में एक बेटे का जन्म हुआ. मयंती अपने करियर और पर्सनल लाइफ में सफलतापूर्वक बैलेंस बनाने में कामयाब रही हैं. एक पूर्व क्रिकेटर से शादी करने के बावजूद, मयंती ने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाए रखी है. उनकी फैमिली लाइफ अक्सर मीडिया में छाई रहती है, और फैंस और फॉलोअर्स उनकी पर्सनल लाइफ में दिलचस्पी दिखाते हैं.

क्रिकेट से गहरा नाता

मयंती का जन्म 8 फरवरी 1985 को हुआ था उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल संजीव लैंगर भारतीय सेना में वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, जबकि उनकी मां प्रेमिंदा लैंगर शिक्षिका हैं खेलों में उनकी रुचि बचपन से ही रही उन्होंने फुटबॉल से अपने करियर की शुरुआत की और स्कूल-स्तर पर खेल भी खेला बाद में उन्होंने स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म की ओर रुख किया और यहीं से उनकी असली पहचान बनी.

मयंती लैंगर की नेट वर्थ

मयंती लैंगर की नेट वर्थ लगभग 83 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिससे वह भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर में से एक बन गई हैं. वह अपनी ज़्यादातर इनकम प्राइम स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ एंकरिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाती हैं. मयंती की नेट वर्थ उनके पति स्टुअर्ट बिन्नी की नेट वर्थ से काफी ज़्यादा है, जिसकी अनुमानित नेट वर्थ लगभग 16.9 करोड़ रुपये है.

मयंती का IPL करियर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मयंती लैंगर ने पहली बार 2018 में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) होस्ट किया था. उन्होंने 2019 में भी टूर्नामेंट होस्ट करना जारी रखा. 2019 सीज़न के बाद मयंती ने IPL होस्ट करने से दो साल का ब्रेक लिया और 2025 में वापसी की.

