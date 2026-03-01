Home > क्रिकेट > IND vs WI Super 8s: वेस्टइंडीज़ से भिड़ंत से पहले टीम इंडिया पर संकट के बादल! 5 बड़ी चुनौतियों ने बढ़ाई सूर्यकुमार और गौतम गंभीर की टेंशन

IND vs WI Super 8s: वेस्टइंडीज़ से भिड़ंत से पहले टीम इंडिया पर संकट के बादल! 5 बड़ी चुनौतियों ने बढ़ाई सूर्यकुमार और गौतम गंभीर की टेंशन

IND vs WI Super 8s: वेस्टइंडीज भारतीय टीम की अब तक दिखाई गई कमजोरियों और दूसरे फैक्टर्स का फायदा उठा सकता है. आइए उन पांच फैक्टर्स पर एक नज़र डालते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 1, 2026 4:40:13 PM IST

5 बड़ी चुनौतियों ने बढ़ाई सूर्यकुमार और गौतम गंभीर की टेंशन
5 बड़ी चुनौतियों ने बढ़ाई सूर्यकुमार और गौतम गंभीर की टेंशन


IND vs WI T20 World Cup 2026 Super 8s: रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत अपने आखिरी सुपर 8 मैच में वेस्टइंडीज से भिड़ेगा. दोनों टीमों के लिए जीतना ज़रूरी है, क्योंकि जीतने वाली टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. और इसीलिए सब कुछ दांव पर लगा है.

मेन इन ब्लू को आने वाले मैच में जीतने का फेवरेट माना जा रहा है, लेकिन वे अब तक चल रहे इस बड़े इवेंट में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं. वेस्टइंडीज भारतीय टीम की अब तक दिखाई गई कमजोरियों और दूसरे फैक्टर्स का फायदा उठा सकता है. 

आइए उन पांच फैक्टर्स पर एक नज़र डालते हैं कि वेस्टइंडीज ईडन गार्डन्स में भारत से क्यों बेहतर खेल सकता है:

वेस्टइंडीज के पास पावर-हिटर्स की भरमार

यह इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके मैचों में खास तौर पर साफ दिखा. हैरी ब्रूक की लीडरशिप वाली टीम के खिलाफ मैच में, उन्होंने पहले दो ओवर में दो विकेट गंवा दिए थे. उन्होंने रेगुलर इंटरवल पर विकेट गंवाए लेकिन फिर भी शेरफेन रदरफोर्ड की 42 गेंदों पर 76 रनों की शानदार पारी की बदौलत 196 रनों का बड़ा टारगेट दिया. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 मैच के दौरान, वे एक समय 83/7 पर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन फिर रोमारियो शेफर्ड और जेसन होल्डर ने 89 रन की पार्टनरशिप की और टीम को 176 का टारगेट देने में मदद की.

बीच के ओवरों में भारत की बॉलिंग बड़ी चिंता 

वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या बॉल से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिससे टीम मैनेजमेंट को अपने छठे बॉलर शिवम दुबे का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसने हालात और खराब कर दिए. एडेन मार्करम की कप्तानी वाली टीम के खिलाफ मैच के दौरान, चक्रवर्ती और हार्दिक दोनों ने बहुत रन दिए, और दुबे भी संघर्ष करते दिखे. प्रोटियाज 20/3 पर लड़खड़ा रहे थे और फिर उन्होंने 187 रन का मैच जिताने वाला टारगेट दिया. जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के दौरान, दुबे ने सिर्फ दो ओवर बॉलिंग करने के बाद 46 रन देकर अपने लिए हालात और खराब कर लिए.

2016 T20 वर्ल्ड कप की यादें

मुंबई में अपने सेमीफाइनल मुकाबले में मेन इन ब्लू को वेस्टइंडीज को हराने का फेवरेट माना जा रहा था. लेकिन उन्होंने 192 रन का बड़ा टारगेट दिया, और ऐसा लग रहा था कि अगर वे मैच हार जाते तो इसके लिए वे ही ज़िम्मेदार होते. लेकिन लेंडल ने शानदार 82 रन बनाए और कैरेबियाई टीम को बड़ा उलटफेर करके फाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करने में मदद की.

कोलकाता में फ़ील-गुड फ़ैक्टर

यह वही जगह थी जहाँ कार्लोस ब्रैथवेट ने आखिरी ओवर में बेन स्टोक्स की गेंद पर लगातार चार छक्के मारे थे और कैरेबियाई टीम को 2016 में अपना दूसरा टाइटल जिताने में मदद की थी. और जब शाई होप की टीम रविवार को मैदान में उतरेगी, तो उन्हें एहसास होगा कि यह मैदान उनके लिए पहले कितना लकी रहा है.

डैरेन सैमी की मौजूदगी

डैरेन सैमी 2016 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान थे. और इस बार, वह वेस्ट इंडीज़ टीम के कोच के तौर पर भारत लौटे हैं. वह अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल करके टीम को यह मैच फिर से जिताने में मदद करने की कोशिश करेंगे.

IND vs WI head to head: करो या मरो! ईडन गार्डन्स में सेमीफाइनल की जंग; जानें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

