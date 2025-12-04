Home > खेल > इस पाकिस्तानी क्रिकेटर की नसों में दौड़ रहा UP का खून, बरसों बाद खोला राज़; जानिए क्या है भारत से कनेक्शन?

इस पाकिस्तानी क्रिकेटर की नसों में दौड़ रहा UP का खून, बरसों बाद खोला राज़; जानिए क्या है भारत से कनेक्शन?

Rashid Latif: आज हम आपको एक ऐसे पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका बरसो पुराना नाता भारत से है. दरअसल, राशिद लतीफ़, जो पाकिस्तान के एक जाने-माने पूर्व विकेटकीपर हैं.

By: Heena Khan | Last Updated: December 4, 2025 12:45:33 PM IST

rashid latif
rashid latif


Rashid Latif India Connection: आज हम आपको एक ऐसे पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका बरसो पुराना नाता भारत से है. दरअसल, राशिद लतीफ़, जो पाकिस्तान के एक जाने-माने पूर्व विकेटकीपर हैं, उनके अपने पिता की वजह से भारत से मज़बूत रिश्ते हैं, जो उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान चले गए थे. लतीफ़ के सौतेले भाई और उनके ज़्यादातर परिवार वाले अभी भी भारत में रहते हैं. अपनी जड़ों के बारे में बात करते हुए, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जियोपॉलिटिकल बंटवारे के बावजूद अपनी भारतीय विरासत को नहीं भूलना चाहिए.

इस खिलाड़ी का पाक से रिश्ता 

पाकिस्तान के बेहतरीन विकेटकीपरों में से एक माने जाने वाले राशिद लतीफ़ का भारत से एक दिलचस्प और पर्सनल कनेक्शन है जो क्रिकेट के मैदान से कहीं ज़्यादा गहरा है. पाकिस्तान के कराची में जन्मे राशिद, अब्दुल लतीफ़ कुरैशी के बेटे हैं, जो 1950 के दशक में भारत के उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान चले गए थे.दिलचस्प बात यह है कि जहां अब्दुल लतीफ़ पाकिस्तान में बस गए, वहीं राशिद के सौतेले भाई, शाहिद लतीफ़ ने भारत में ही रहने का फैसला किया, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक अखबार में काम करके अपना करियर बनाया. सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रहे एक वीडियो में, लतीफ़, जिन्होंने 1992 और 2003 के बीच पाकिस्तान के लिए 37 टेस्ट और 166 वनडे खेले, उन्होंने अपनी भारतीय जड़ों के बारे में खुलकर बात की.

हमसे पंगा न लेना- लतीफ 

इस दौरान उन्होंने कहा कि “देश छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि हम लोगों को भूल जाएंगे. हमारा रंग तो नीला ही रहेगा, है ना? मेरा एक भाई सुल्तानपुर में रहता है, और मेरी 90 परसेंट फैमिली भी वहीं रहती है. इस दौरान उन्होंने बताया अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश का नाम ‘अपर प्रोविंस’ बिना किसी वजह के नहीं रखा था,पूर्व पाकिस्तानी विकेटकीपर ने कहा कि पॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस और यहां तक ​​कि गालियों में भी उत्तर प्रदेश नंबर वन है. हम वहीं से आते हैं. इसलिए, हमसे पंगा न लेना ही बेहतर है.

Vladimir Putin Car: पुतिन की जादुई कार! पानी में जाते ही बन जाती है ‘सबमरीन’, ऑरस सीनेट की खासियत जान रह जाएंगे दंग

Tags: Pakistan NewsRashid LatifSports NewsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते...

December 5, 2025

आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी...

December 5, 2025

हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी...

December 5, 2025

अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ...

December 5, 2025

ये हैं गुजरात में घूमने की 7 परफेक्ट जगहें, जल्द...

December 5, 2025

घर पर चाहिए बंगाली मिठाई का स्वाद? तो इस रेसिपी...

December 5, 2025
इस पाकिस्तानी क्रिकेटर की नसों में दौड़ रहा UP का खून, बरसों बाद खोला राज़; जानिए क्या है भारत से कनेक्शन?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस पाकिस्तानी क्रिकेटर की नसों में दौड़ रहा UP का खून, बरसों बाद खोला राज़; जानिए क्या है भारत से कनेक्शन?
इस पाकिस्तानी क्रिकेटर की नसों में दौड़ रहा UP का खून, बरसों बाद खोला राज़; जानिए क्या है भारत से कनेक्शन?
इस पाकिस्तानी क्रिकेटर की नसों में दौड़ रहा UP का खून, बरसों बाद खोला राज़; जानिए क्या है भारत से कनेक्शन?
इस पाकिस्तानी क्रिकेटर की नसों में दौड़ रहा UP का खून, बरसों बाद खोला राज़; जानिए क्या है भारत से कनेक्शन?