Video: विराट-रोहित के सामने शुभमन गिल का नया अवतार, कप्तान बनते ही किया कुछ ऐसा कि वीडियो ने मचा दिया धमाल!

Rohit-Virat: जब दिग्गज लौटते हैं, तो सिर्फ खेल नहीं, माहौल भी बदल जाता है. विराट कोहली और रोहित शर्मा दो नाम जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की पूरी पीढ़ी को परिभाषित किया. अब फिर से नीली जर्सी में हैं. लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है. वही मैदान, वही जोश, पर कमान किसी और के हाथों में है, युवा और निडर शुभमन गिल के. ऑस्ट्रेलिया की धरती पर यह पहला मौका होगा जब कोहली और रोहित किसी और कप्तान के तहत एक साथ उतरेंगे.

बीसीसीआई के ताज़ा वीडियो ने इस नए अध्याय की झलक दिखा दी. जहां अनुभवी सितारे और नई कप्तानी की ताजगी एक खूबसूरत संगम बनकर उभर रही है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इतिहास रचने को तैयार टीम इंडिया

कुछ समय पहले ही, गिल ने न्यूज़ीलैंड में विराट कोहली की कप्तानी में पदार्पण किया था. इसके बाद उन्होंने अपना ज़्यादातर क्रिकेट रोहित शर्मा की कप्तानी में विभिन्न प्रारूपों में खेला, और अब वह ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कप्तान के रूप में अपनी सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत में दोनों की कप्तानी करेंगे.

टीम बस में ‘नई शुरुआत’ का दिल छू लेने वाला वीडियो

शुरुआत बेहद सहज रही. बीसीसीआई द्वारा बुधवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, रोहित टीम बस की अगली पंक्ति में बैठे कोहली को प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे थे. इससे कुछ मिनट पहले, रोहित शुभमन गिल के अचानक पीछे से आकर खड़े हो गए और उन्हें देखकर दंग रह गए. कप्तानी की अदला-बदली के बाद पहली मुलाकात में भारत के नए वनडे कप्तान ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर उनका अभिवादन किया.

𝙀𝙣 𝙧𝙤𝙪𝙩𝙚 𝘿𝙤𝙬𝙣 𝙐𝙣𝙙𝙚𝙧 ✈️ Of familiar faces and special reunions as #TeamIndia depart for the Australia challenge 😍#AUSvIND pic.twitter.com/ElV3OtV3Lj — BCCI (@BCCI) October 15, 2025

आश्चर्यचकित रोहित ने फिर पूछा, “अरे गिल! कैसा है भाई?” और फिर दोनों गले मिले. फिर वीडियो में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद पहली बार रोहित और कोहली का मिलन दिखाया गया. दोनों लंबे समय से टीम के साथी एक-दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए.

इसके बाद, बस के अंदर अपने पहले कप्तान से मिलने की बारी गिल की थी, और कोहली के बगल वाली सीट पर बैठे श्रेयस अय्यर यह सब देख रहे थे.

