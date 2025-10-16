Home > खेल > Suryakumar Yadav Ujjain: सूर्यकुमार यादव ने साझा किया अपना आध्यात्मिक सफर, कहा ‘अब काफ़ी शांत हो गया हूं’

Suryakumar Yadav Ujjain: सूर्यकुमार यादव ने साझा किया अपना आध्यात्मिक सफर, कहा 'अब काफ़ी शांत हो गया हूं'

Avneet Kaur: भारतीय T20 कप्तान ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में अपने धार्मिक होने की पुष्टि की. सीरीज़ से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा, लेकिन साथ नजर आईं अवनीत कौर ने सबको चौंका दिया.

By: Sharim Ansari | Last Updated: October 16, 2025 1:51:19 PM IST

Suryakumar Yadav seen with Avneet Kaur
Suryakumar Yadav seen with Avneet Kaur

 Australia Tour 2025: एक इंटरव्यू के दौरान सूर्यकुमार यादव ने अपने धार्मिक सफर की बात की जिसमे उन्होंने बताया कि वे अब काफी शांत हो गए हैं. ऑस्ट्रेलिया टी20 2025 सीरीज़ से पहले, भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ आशीर्वाद लेने उज्जैन के महाकाल मंदिर गए. हालांकि, सोशल मीडिया पर उनके साथ अभिनेत्री अवनीत कौर की मौजूदगी की चर्चा हो रही है, जिससे हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि वह उनके साथ क्यों थीं.

कप्तान का धार्मिक रूप

न्यूज़ 24 को इंटरव्यू देते हुए सूर्यकुमार यादव से पूछे जाने पर कि क्या वे धार्मिक हैं ? उन्होंने जवाब दिया कि मैं पिछले 1-2 साल से धार्मिक हो गया हूं अपनी बीवी से की वजह से. चूंकि मेरी बीवी के घर वाले और यहां तक कि मेरे घर वाले भी अध्यात्म से जुड़े हैं, जिससे मुझे भी धार्मिक होने का अवसर मिला. उन्होंने आगे कहा कि वे अक्सर मंदिर जाते रहते हैं और हर रोज़ नहाने के बाद और यात्रा के दौरान हनुमान चालिसा पढ़ते हैं. उन्होंने बताया कि इन सब की वजह से उनका स्वाभाव बहुत शांत हो गया है.

सूर्यकुमार यादव के साथ उज्जैन में अवनीत कौर

हाल ही में, सूर्यकुमार अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ मंदिर गए. सोमवार को, उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी आध्यात्मिक सैर की एक झलक साझा की, वीडियो के साथ कैप्शन दिया, ‘जय श्री महाकाल’. वीडियो में, सूर्यकुमार और देविशा आरती समारोह के दौरान बाहर हाथ जोड़े बैठे दिखाई दे रहे हैं. जैसे ही कैमरा घूमता है, अभिनेत्री अवनीत कौर भी फ्रेम में दिखाई देती हैं. और इसने सभी सोशल मीडिया यूज़र्स को हैरान कर दिया.

यह स्पष्ट नहीं है कि अवनीत सूर्यकुमार और उनकी पत्नी के साथ मंदिर गई थीं या बस वहीं उनसे मिली थीं. सोमवार को, अवनीत ने अपने जन्मदिन के मौके पर मंदिर की अपनी यात्रा की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर भी साझा कीं. तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि अपने जन्मदिन पर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हुए… हर हर महादेव.

यहां देखें वीडियो

इस साल की शुरुआत में, अवनीत तब सुर्खियों में आईं जब क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर उनकी एक तस्वीर लाइक की. बाद में, विराट ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए लिखा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा फ़ीड साफ़ करते समय, ऐसा लगता है कि एल्गोरिथम ने गलती से एक इंटरैक्शन दर्ज कर लिया होगा. इसके पीछे कोई इरादा नहीं था. मैं अनुरोध करता हूं कि कोई अनावश्यक धारणा न बनाई जाए. आपकी समझ के लिए धन्यवाद.

अवनीत का हालिया प्रोजेक्ट

अवनीत हाल ही में लव इन वियतनाम में नज़र आईं थीं, जो एक आगामी क्रॉस-कल्चरल रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें शांतनु और वियतनामी अभिनेता खा नगन भी हैं. IMDB के मुताबिक, लव इन वियतनाम एक भावुक क्रॉस-कल्चरल रोमांस है जो वियतनाम और पंजाब के बीच पनपता है, जो क्लासिक तुर्की उपन्यास ‘मैडोना इन अ फर कोट’ से प्रेरित है. यह फिल्म पिछले महीने रिलीज़ हुई थी. ऑस्ट्रेलिया टी20 2025 सीरीज़ से पहले, भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ आशीर्वाद लेने उज्जैन के महाकाल मंदिर गए. हालाँकि, सोशल मीडिया पर उनके साथ अभिनेत्री अवनीत कौर की मौजूदगी की चर्चा हो रही है, जिससे हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि वह उनके साथ क्यों थीं.

Tags: Australia Tour 2025avneet kaurbirthdayMahakal TempleSuryakumar Yadav ujjain
