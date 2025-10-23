Home > खेल > हीरो बनते जा रहे हैं जीरो, बनाया ये शर्मनाक रिकॉर्ड, Virat Kohli खुद भी नहीं देख पाएंगे अपना ये आकड़ा

Virat Kohli Ducks: विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में बिना खाता खोले आउट हो गए. यह उनके इंटरनेशनल करियर का 40वां डक है. वह सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले भारतीयों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: October 23, 2025 10:20:56 AM IST

Virat Kohli Duck: 7 महीने बाद कोहली का कवर ड्राइव देखने का फैन्स का सपना एक बार फिर टूट गया है. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच भी टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. पर्थ के बाद एडिलेड में भी कोहली का बल्ला बिलकुल शांत रहा. विराट ने 4 गेंदों का सामना किया लेकिन एक भी रन नहीं बना सकें.यह उनके इंटरनेशनल करियर का 39वां डक है. वह सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले भारतीयों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं.

कैसे आउट हुए कोहली?

भारत के नए कप्तान  शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली जब मैदान पर उतरें तो फैन्स को लग रहा थी कि आज कोहली का बल्ला बोलेगा लेकिन ऑस्ट्रेलिया की शानदार गेंदबाजी के आगे किंग कोहली का बल्ला बिल्कुल शांत रहा पर्थ की तरह ही एडिलेड में भी कोहली स्ट्रगल करते हुए नजर आए. बार्टलेट की 3 गेंदों पर रन नहीं बनाने के बाद चौथे गेंद पर कोहली एलबीडब्ल्यू आउट हो गए.

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भी किंग कोहली बिना खाता खोले आउट हो गए थे. वो पर्थ में 8 गेंदों का सामना किए थे लेकिन खाता नहीं खोल पाए.

विराट कोहली का शर्मनाक रिकॉर्ड

विराट कोहली का ये 40वां डक है.वह सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले भारतीयों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं.हालांकि उनके और नंबर-1 के बीच अब ज्यादा अंतर नहीं है.ईशांत शर्मा भी अपने करियर में वह कुल 40 बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं. वह इस लिस्ट में कोहली के साथ ही दूसरे नंबर पर है.

नंबर वन पर है ये खिलाड़ी 

पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान के नाम भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड है. वह अपने करियर में कुल 43 बार 0 पर आउट हुए हैं. विराट कोहली और जहीर खान के बीच 3 डक का ही अंतर रह गया है.

Tags: ind vs ausvirat kohliVirat Kohli DuckVirat Kohli records
