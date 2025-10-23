सरफ़राज़ खान के ना खेलने पर ये क्या बोल गए ओवैसी और अबू आजमी, सुन मुसलमान भी रह गए दंग

Sarfaraz Khan Controversy: इंडिया-ए क्रिकेट टीम में क्रिकेटर सरफराज खान को जगह न मिलने के मामले पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है. पहले कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने इसे लेकर एक टिप्पणी की थी, अब एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस सवाल उठाया है.
बता दें कि भारत ए, दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दो चार दिवसीय मैच खेलेगा. BCCI ने इस मैच के लिए टीम का एलान कर दिया है. टीम की कमान विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के हाथों में सौंपा गया है. सीरीज का आगाज 30 अक्टूबर से होगा. बता दें कि सरफ़राज़ खान पिछले कुछ दिनों से चोटिल हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी के पहले दौर में मुंबई के लिए खेला था.
Asaduddin Owaisi ने क्या कहा ?
28 साल के खिलाड़ी को टीम ए में जगह ना मिलने पर सोशल मीडीया पर बवाल मच गया है. इसके बाद फैन्स चयनकर्ताओं और बीसीसीआई पर सवाल उठा रहे हैं. अब असदुद्दीन ओवैसी भी उन पर सवाल उठाने वालों में शामिल हैं. उन्होंने अपने अकाउंट पर लिखा, “सरफ़राज़ खान को भारत ए के लिए भी क्यों नहीं चुना गया?”
लोग दे रहे हैं प्रतिक्रिया
ओवैसी की इस पोस्ट पर मिली-जुली टिप्पणियां आ रही हैं. सरफ़राज़ खान पर ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ड्रेसिंग रूम की जानकारी लीक करने का आरोप लगाया गया था. लोगों का कहना है कि इसी वजह से सरफ़राज़ को टीम से बाहर किया गया. कुछ लोग इसमें मुस्लिम एंगल भी ढूंढ रहे हैं. हालांकि कुछ लोग टीम के प्रमुख गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज का उदाहरण दे रहे हैं. गौतम गंभीर पर भी सरफ़राज़ को बाहर करने का आरोप लग रहा है.
वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी इसपर प्रतिक्रिया दी है. अबू आजमी का कहना है कि “यह सच है कि सभी क्षेत्रों में मुसलमानों का अपमान किया जा रहा है, मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है, वे बस मुसलमानों को दबाना चाहते हैं. जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, उन्हें खेलने का मौका दिया जाना चाहिए”
इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट में किया डेब्यू
28 वर्षीय सरफ़राज़ ख़ान भारत के लिए छह टेस्ट खेल चुके हैं. उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. उन्होंने अपने पहले मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक जड़े थे. बेंगलुरु में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट में उन्होंने 150 रन बनाए थे. हालांकि न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ अगले दो टेस्ट मैचों में वह नाकाम रहे. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला. इंग्लैंड दौरे पर उन्हें टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया. अब उन्हें इंडिया ए के लिए भी मौका नहीं मिला है.