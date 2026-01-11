Home > क्रिकेट > Rohit vs Virat: रोहित से बेहतर हैं कोहली! न्यूज़ीलैंड के खिलाफ किसके आंकड़े हैं ज़्यादा खौफनाक? यहां देखें पूरा कंपैरिजन!

Rohit vs Virat: रोहित से बेहतर हैं कोहली! न्यूज़ीलैंड के खिलाफ किसके आंकड़े हैं ज़्यादा खौफनाक? यहां देखें पूरा कंपैरिजन!

IND vs NZ: विराट कोहली के शतक या रोहित शर्मा के छक्के? न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ से पहले जानें किसके आंकड़े हैं ज़्यादा दमदार. यहां देखें पूरा कंपैरिजन!

By: Shivani Singh | Published: January 11, 2026 12:12:22 PM IST

Rohit vs Virat: रोहित से बेहतर हैं कोहली! न्यूज़ीलैंड के खिलाफ किसके आंकड़े हैं ज़्यादा खौफनाक? यहां देखें पूरा कंपैरिजन!


क्रिकेट फैंस का इंतज़ार लगभग खत्म हो गया है. भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ आज (11 जनवरी, 2026) से शुरू हो रही है. फैंस की नज़रें अनुभवी बल्लेबाज़ विराट कोहली और रोहित शर्मा पर टिकी हैं. लोगों को उम्मीद है कि हाल के मैचों की तरह, विराट और रोहित न्यूज़ीलैंड के खिलाफ भी खूब रन बनाएंगे. इस प्रतिष्ठित सीरीज़ के शुरू होने से पहले, आइए वनडे फॉर्मेट में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर एक नज़र डालते हैं:

विवरण विराट कोहली (2010 – वर्तमान) ,रोहित शर्मा (2009 – वर्तमान)
कुल मैच 33 31
पारियां 33 29
कुल रन 1657 1073
औसत (Average) 55.23 38.32
उच्चतम स्कोर 154* 147
शतक  6 2
अर्धशतक 9 6
चौके 148 93
छक्के 24 47

विराट कोहली के रिकॉर्ड 

विराट कोहली ने 2010 से लेकर इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक न्यूज़ीलैंड के खिलाफ कुल 33 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 33 पारियों में 55.23 की औसत से 1657 रन बनाए हैं. कोहली ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ छह शतक और नौ अर्धशतक लगाए हैं. न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में उनका सबसे बड़ा स्कोर 154 रन का नाबाद शतक है. ‘किंग’ कोहली ने इस फॉर्मेट में अब तक न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 148 चौके और 24 छक्के लगाए हैं.

रोहित शर्मा के रिकॉर्ड 

दूसरी ओर, रोहित शर्मा ने 2009 से लेकर इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक न्यूज़ीलैंड के खिलाफ कुल 31 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 29 पारियों में 38.32 की औसत से 1073 रन बनाए हैं. रोहित ने कीवी टीम के खिलाफ दो शतक और छह अर्धशतक लगाए हैं. न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में उनका सबसे बड़ा स्कोर 147 रन का शतक है. ‘हिटमैन’ शर्मा ने अब तक न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 47 छक्के और 93 चौके लगाए हैं.

दोनों में से किसके आंकड़े सबसे अच्छे

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आंकड़ों की तुलना से यह साफ़ तौर पर दिख रहा है कि विराट कोहली निरंतरता के मामले में रोहित से आगे हैं, जिनका औसत (55.23) और शतक (6) रोहित से कहीं बेहतर हैं. वहीं, रोहित शर्मा ने रनों में पीछे रहने के बावजूद अपनी आक्रामक शैली से प्रभाव छोड़ाहै, जो उनके सबसे ज्यादा छक्कों (47) में साफ़ दिखता है. 

