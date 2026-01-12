Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Mardaani-3 Trailer Review: मर्दानी-3 में समाज की सबसे बड़ी बीमारी का नाश करेंगी रानी मुखर्जी, अम्मा के चंगुल से छोटी-छोटी बच्चियों को बचाती दिखेंगी शिवानी

Mardaani 3 Trailer Review: रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी-3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. जिसकी कहानी काफी दमदार नजर आ रही है. इस फिल्म के ट्रेलर में अम्मा किरदार काफी दमदार नजर आ रही हैं.

By: Sohail Rahman | Last Updated: January 12, 2026 3:55:15 PM IST

Mardaani 3 Trailer Release
Mardaani 3 Trailer Release


Mardaani 3 Trailer Release: रानी मुखर्जी की पॉपुलर फिल्म फ्रेंचाइजी मर्दानी के मेकर्स ने सीरीज की तीसरी किस्त का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. ट्रेलर में रानी निडर और बेबाक पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में वापस आई हैं. इस बार, शिवानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) में शामिल होती है और उसे दो छोटी लड़कियों के किडनैपिंग की जांच का काम सौंपा जाता है. हालांकि, जैसे-जैसे शिवानी मामले की गहराई में जाती है, उसे मल्लिका प्रसाद द्वारा निभाई गई अम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत द्वारा चलाए जा रहे एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का पता चलता है.

ट्रेलर से पता चलता है कि अम्मा पूरे देश से लड़कियों को 10 लाख रुपये में खरीद रही है और उन्हें एक ऐसा पदार्थ इंजेक्ट कर रही है जिससे वे सो जाती हैं.

लड़कियों को बचाते हुए नजर आएंगी शिवानी (Shivani will be seen saving the girls)

वीडियो में फिर रानी का किरदार यह कहते हुए दिखाया गया है कि यह मामला सिर्फ ट्रैफिकिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े भिखारी माफिया से जुड़ा है. एक परेशान करने वाले पल में एक बचाई गई लड़की को अस्पताल में खून की उल्टी करते हुए दिखाया गया है, जो इस अपराध की क्रूरता को दिखाता है. अम्मा का सामना करते हुए शिवानी कहती है कि मैं एक ऐसी पुलिस वाली हूं जो तुम जैसे लोगों से रिश्वत नहीं लेती, बल्कि तुम्हें ही खत्म कर देगी. इसके बाद के सीन में रानी का किरदार इस भयानक रैकेट में फंसी कई लड़कियों को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ता हुआ दिखाया गया है.

मर्दानी-3 कब होगी रिलीज? (When will Mardaani 3 be released?)

यश राज फिल्म्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा कि यह समय के साथ एक रेस है और कोई रहम नहीं होगा। शिवानी शिवाजी रॉय उन लड़कियों को बचाने के लिए वापस आ गई हैं जो बिना किसी निशान के गायब हो जाती हैं। मर्दानी 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. मर्दानी 3 30 जनवरी को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म में शैतान फेम जानकी बोडीवाला भी एक अहम रोल में हैं। मर्दानी 3 को आयुष गुप्ता ने लिखा है, जिन्होंने पहले YRF की द रेलवे मेन लिखी थी। फिल्म को अभिराज मिनावाला ने डायरेक्ट किया है और आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है.

जहां मर्दानी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कड़वी सच्चाई को दिखाया था और मर्दानी 2 ने एक सीरियल रेपिस्ट की परेशान करने वाली सोच को दिखाया था जिसने सिस्टम को चुनौती दी थी, वहीं मर्दानी 3 समाज की एक और अंधेरी और क्रूर सच्चाई को दिखाती है। यह फिल्म 30 जनवरी, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।

मर्दानी 3 में कौन-कौन से किरदार हैं? (Which characters are in Mardaani 3?)

मर्दानी 3 में मुख्य भूमिका में रानी मुखर्जी हैं. इसके अलावा, फिल्म में विलेन का किरदार मल्लिका प्रसाद निभा रही है. जो 8 से 11 साल की बच्चियों को किडनैप करती है और नन्ही मासूमों को बलि चढ़ाती है. इसी मिशन पर रानी जुटती हैं और अम्मा का किरदार निभा रही मल्लिका प्रसाद से टक्कर लेती हैं. फिल्म में शैतान फेम एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला भी दिखेंगी.

