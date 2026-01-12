आलिया भट्ट से लेकर दीपिका पादुकोण तक: आखिर क्यों इन हसीनाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है ‘नो-मेकअप’ लुक का जादू?

आज के दौर में 'नो-मेकअप' लुक की लोकप्रियता की वजह

यह ट्रेंड केवल एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि यह अपनी असलियत को स्वीकार करने और खुद पर गर्व करने का एक जरिया है. प्राकृतिक खूबसूरती को खुलकर अपनाकर, बॉलीवुड सितारे आज के युवाओं को एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं. वे दर्शकों को प्रेरित कर रहे हैं कि 'परफेक्शन' के पीछे भागने वाले पुराने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बजाय अपनी त्वचा की सेहत, सादगी और आत्मविश्वास को ज्यादा अहमियत दें.