आलिया भट्ट से लेकर दीपिका पादुकोण तक: आखिर क्यों इन हसीनाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है ‘नो-मेकअप’ लुक का जादू?

बॉलीवुड में अब भारी-भरकम मेकअप के बजाय सादगी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. आलिया से लेकर दीपिका तक, टॉप अभिनेत्रियां अपनी ‘नेचुरल स्किन’ और ‘मिनिमल लुक’ को फ्लॉन्ट कर रही हैं. यह ‘नो-मेकअप’ ट्रेंड न केवल खूबसूरती, बल्कि आत्मविश्वास और बेहतर स्किनकेयर की एक नई कहानी बयां करता है.


By: Shivani Singh | Published: January 12, 2026 3:56:13 PM IST

बॉलीवुड में 'नो-मेकअप' लुक का बढ़ता क्रेज

बॉलीवुड की ब्यूटी फिलॉसफी अब तेज़ी से 'मिनिमलिज्म' यानी सादगी की ओर मुड़ रही है. आजकल अभिनेत्रियां भारी-भरकम मेकअप और ड्रामैटिक ट्रांसफॉर्मेशन के बजाय अपनी नेचुरल स्किन टोन और फीचर्स को फ्लॉन्ट करना पसंद कर रही हैं. इस 'नो-मेकअप' मेकअप ट्रेंड का पूरा फोकस हेल्दी स्किन और नेचुरल ग्लो पर होता है.

आलिया भट्ट: फ्रेश और यूथफुल ग्लो

आलिया भट्ट को अक्सर 'फ्रेश-फेस्ड' लुक में देखा जाता है. वे हैवी बेस के बजाय मिनिमल कवरेज, हल्की डिफाइंड आइब्रो और न्यूड लिप्स को तरजीह देती हैं. आलिया का यह अंदाज साबित करता है कि अगर स्किन हाइड्रेटेड हो, तो हल्का सा ब्लश और नेचुरल पलकें भी आपको एक जवां और रिफ्रेशिंग लुक दे सकती हैं.

दीपिका पादुकोण: 'बेयर-स्किन' कॉन्फिडेंस

दीपिका पादुकोण 'क्लीन ब्यूटी' की सबसे बड़ी समर्थक बनकर उभरी हैं. वे शीयर फाउंडेशन (हल्की परत) और म्यूटेड कलर्स के साथ अपनी स्किन की प्राकृतिक चमक को निखारती हैं. दीपिका का नो-मेकअप लुक उनके चीकबोन्स को हल्का सा हाइलाइट करने और न्यूट्रल लिप कलर्स पर टिका होता है, जिससे उनके नेचुरल फीचर्स खुलकर सामने आते हैं.

करीना कपूर खान: सादगी और एलिगेंस

करीना का मानना है कि कॉन्फिडेंस और अच्छी स्किनकेयर किसी भी मेकअप से कहीं ज्यादा जरूरी है. वे अक्सर केवल थोड़े से कंसीलर, नेचुरल आइब्रो और सॉफ्ट लिप कलर्स के साथ नजर आती हैं. उनका यह स्टाइल बताता है कि बिना मेहनत के भी एलिगेंट कैसे दिखा जा सकता है.

अनुष्का शर्मा: नेचुरल और रिलेटेबल स्टाइल

अनुष्का शर्मा का ब्यूटी मंत्र है 'स्किन फर्स्ट'. वे ऐसा मेकअप चुनती हैं जिसमें उनकी त्वचा खुलकर सांस ले सके. हल्का आई डेफिनेशन, हाइड्रेटेड लिप्स और लाइट कवरेज उनके डेली लुक का हिस्सा हैं, जो उन्हें बहुत ही सहज और रिलेटेबल (जिससे हर कोई जुड़ाव महसूस करे) बनाता है.

कियारा आडवाणी: सॉफ्ट ग्लैम का परफेक्ट बैलेंस

कियारा ने सादगी और चमक के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाया है. उनके लुक्स में आमतौर पर एक ग्लोइंग बेस और गुलाबी ब्लश वाले गाल नजर आते हैं. कियारा दिखाती हैं कि कैसे हल्के से टच-अप के साथ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती को और भी ज्यादा निखारा जा सकता है.

मेकअप से ज्यादा स्किनकेयर पर भरोसा

बॉलीवुड की इन डीवाज ने एक बात साफ कर दी है—असली चमक अंदर से आती है। आज की अभिनेत्रियां मेकअप की परतों के पीछे छिपने के बजाय क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग और सन प्रोटेक्शन जैसे बेसिक स्किनकेयर रूटीन पर ज्यादा ध्यान देती हैं. जब आपकी स्किन हेल्दी होती है, तो कम से कम प्रोडक्ट के साथ भी आप बेमिसाल नजर आती हैं.

आज के दौर में 'नो-मेकअप' लुक की लोकप्रियता की वजह

यह ट्रेंड केवल एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि यह अपनी असलियत को स्वीकार करने और खुद पर गर्व करने का एक जरिया है. प्राकृतिक खूबसूरती को खुलकर अपनाकर, बॉलीवुड सितारे आज के युवाओं को एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं. वे दर्शकों को प्रेरित कर रहे हैं कि 'परफेक्शन' के पीछे भागने वाले पुराने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बजाय अपनी त्वचा की सेहत, सादगी और आत्मविश्वास को ज्यादा अहमियत दें.

