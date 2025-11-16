Shubman Gill Replacement: गिल के टेस्ट से बाहर होने पर अब कौन संभालेगा उनकी जगह? ये खिलाड़ी पूरी कर सकते हैं कमी

India vs South Africa Test Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच के दौरान शुभमन गिल की गर्दन में लगी चोट ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. हाल ही में, BCCI ने शुभमन गिल की चोट पर एक मेडिकल अपडेट जारी किया, जिसमें बताया गया कि भारतीय टेस्ट कप्तान को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन गर्दन में चोट लगी थी. दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. वह फिलहाल अस्पताल में निगरानी में हैं.

गिल अब इस टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लेंगे. बोर्ड उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नज़र बनाए रखेगा. अब सवाल यह है कि गिल की गैर मौजूदगी में चौथे नंबर पर कौन बल्लेबाजी करेगा.

चौथे नंबर पर कौन करेगा बल्लेबाजी?

भारत द्वारा ध्रुव जुरेल को चौथे नंबर पर भेजने की उम्मीद है क्योंकि गिल बाकी मैच के लिए बाहर रहेंगे. टेस्ट मैच से पहले केवल 4 बेहतरीन बल्लेबाजों और गेंदबाज़ों से भरी टीम के साथ, जुरेल सबसे स्पष्ट विकल्प थे.

हालांकि, ऋषभ पंत को प्रमोट कर नंबर-4 पर भेजने की संभावना भी टीम मैनेजमेंट देख सकता है – क्योंकि पंत तेज बल्लेबाजी कर मैच की दिशा पलटने की क्षमता रखते हैं.

कप्तानी कौन संभालेगा?

शुभमन गिल के बाहर होने के बाद कप्तानी का सवाल भी सामने आता है. हालांकि, उपकप्तान ऋषभ पंत ने पहले ही दूसरी पारी में कप्तानी संभाल ली है.

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले, पंत को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया था. पंत का कप्तान के रूप में रिकॉर्ड और अनुभव अच्छा है, वह आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करते हैं. इसके अलावा, उन्होंने हाल ही में South Africa A के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज़ में India A की कप्तानी भी की थी. वह इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं और एक बेहद सफल टेस्ट क्रिकेटर हैं.

ये खिलाड़ी हो सकते हैं टीम में शामिल

अगर गिल आखिरी मैच नहीं खेल पाते हैं, तो उम्मीद है कि देवदत्त पडिक्कल या साई सुदर्शन को टीम में शामिल किया जाएगा. गिल की चोट टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है – न सिर्फ बल्लेबाजी क्रम बल्कि कप्तानी में भी. लेकिन जुरेल, पंत और संभावित नए खिलाड़ियों के साथ भारत के पास पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं जो टीम संयोजन को संतुलित रख सकते हैं.