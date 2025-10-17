Home > खेल > Australia vs India 2025: कोहली-रोहित के फ्यूचर पर ट्रैविस हेड की चुटकी, अक्षर पटेल का शानदार रिएक्शन

Australia vs India 2025: कोहली-रोहित के फ्यूचर पर ट्रैविस हेड की चुटकी, अक्षर पटेल का शानदार रिएक्शन

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ Travis Head ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को अब तक के सबसे महान वनडे खिलाड़ियों में गिनते हुए 2027 विश्व कप तक खेलने की उम्मीद जताई. जवाब में अक्षर पटेल की मुस्कान और चुप्पी ने फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी.

By: Sharim Ansari | Published: October 17, 2025 5:19:38 PM IST

Travis Head and Axar Patel
Travis Head and Axar Patel

World Cup 2027: रविवार को Perth में होने वाले पहले वनडे से पहले, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ ट्रैविस हेड ने भारत के अनुभवी खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा की जमकर तारीफ़ की. इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, दोनों 7 महीने से भी ज़्यादा समय बाद अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तैयार हैं. हालांकि, दोनों के भविष्य और दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले 2027 विश्व कप में उनके खेलने को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है.

ट्राविस हेड ने की रोहित-कोहली की जमकर तारीफ

शुक्रवार को, ऑस्ट्रेलिया के हेड और भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने ऑप्टस स्टेडियम में मीडिया से बात की, जहां सीरीज़ का पहला मैच खेला जाना है. हेड ने कोहली और रोहित की जमकर तारीफ़ की और उन्हें अब तक के दो सबसे महान लिमिटेड ओवरों के खिलाड़ी बताया. हालांकि, कोहली और रोहित के भविष्य पर बात करते हुए, हेड ने मुड़कर सीधे अपने बगल में खड़े अक्षर की ओर देखा, मानो दोनों के भविष्य के बारे में पुष्टि चाह रहे हों.

मुस्कुरा दिए अक्षर पटेल

अक्षर ने बड़ी मुस्कान और खिलखिलाहट के साथ जवाब दिया, और आधिकारिक तौर पर इन अटकलों की पुष्टि या खंडन करने से इनकार कर दिया, इस तरह रहस्य और मज़ाक बरकरार रहा. हेड ने कहा कि वे भारत के लिए शानदार रहे हैं, शायद अक्षर मुझसे ज़्यादा उनके बारे में बोल सकते हैं. लेकिन दो बेहतरीन खिलाड़ी, दो सर्वश्रेष्ठ सफ़ेद गेंद के खिलाड़ी. विराट शायद सबसे महान सफ़ेद गेंद के खिलाड़ी हैं. रोहित भी उनसे बहुत पीछे नहीं हैं.

यह भी पढ़ें: Test 20: खत्म हो जाएगा Test Cricket! T-10, The Hundred और अब टेस्ट-20 बनेंगे वजह?

उन्होंने आगे कहा कि एक ऐसा खिलाड़ी जो बल्लेबाज़ी की शुरुआत करता है. रोहित ने जो किया है, उसके लिए मेरे मन में बहुत इज़्ज़त है. मुझे यकीन है कि किसी न किसी स्तर पर उनकी कमी खलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि वे दोनों 2027 तक खेलेंगे (अक्षर पटेल की ओर देखते हुए और ऑलराउंडर मुस्कुराते हुए). वे दोनों विश्व कप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. यह खेल के लिए बहुत अच्छी बात है कि वे अभी भी खेल रहे हैं.

अक्षर ने तीन मैचों की सीरीज़ में कोहली और रोहित के अच्छे प्रदर्शन का भी समर्थन किया. अक्षर ने कहा कि वे विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं. वे जानते हैं कि क्या करना है, और वे खेलने के लिए तैयार हैं. वे पेशेवर हैं और वे जानते हैं कि क्या करना है. वे खेलने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि अगर आप उनकी फॉर्म की बात करें तो वे अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वे तैयार हैं. सभी ने अपना फिटनेस टेस्ट दे दिया है, अब उनका खेलना मुश्किल है.

यह भी पढ़ें: Messi Kerala Match Postponed: क्या मेसी भारत आएंगे? केरल में अर्जेंटीना मैच पर मंडराए संदेह के बादल, आयोजकों ने दी सफाई

Tags: axar patelrohit sharmaTravis Headvirat kohliWorld Cup 2027
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा,...

October 17, 2025

रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे...

October 17, 2025

इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से...

October 17, 2025

नहीं पड़ेगी महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत, किचन में रखीं ये...

October 17, 2025

किस चीज से बनाए जाते हैं ग्रीन पटाखे? जानें इसकी...

October 17, 2025

नोज स्ट्रिप नहीं बल्कि काम आएंगे ये 8 देसी नुस्खे,...

October 17, 2025
Australia vs India 2025: कोहली-रोहित के फ्यूचर पर ट्रैविस हेड की चुटकी, अक्षर पटेल का शानदार रिएक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Australia vs India 2025: कोहली-रोहित के फ्यूचर पर ट्रैविस हेड की चुटकी, अक्षर पटेल का शानदार रिएक्शन
Australia vs India 2025: कोहली-रोहित के फ्यूचर पर ट्रैविस हेड की चुटकी, अक्षर पटेल का शानदार रिएक्शन
Australia vs India 2025: कोहली-रोहित के फ्यूचर पर ट्रैविस हेड की चुटकी, अक्षर पटेल का शानदार रिएक्शन
Australia vs India 2025: कोहली-रोहित के फ्यूचर पर ट्रैविस हेड की चुटकी, अक्षर पटेल का शानदार रिएक्शन