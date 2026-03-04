WWE में भारत का दम! खली से वीर महान तक इन 5 रेसलर्स ने मचाया धमाल

Indian Wrestlers In WWE: WWE में भारत का शानदार इतिहास द ग्रेट खली जैसे हैवीवेट रेसलर्स के योगदान को दिखाता है. द अंडरटेकर और जॉन सीना जैसे चैंपियंस पर उनके दबदबे और हॉलीवुड और बॉलीवुड में काम करने की वजह से, उनके करियर को सेलिब्रेट किया जाता है. सांगा के WWE सफ़र में यादगार पल शामिल थे और अप्रैल 2024 में उनकी रिलीज़ के साथ यह खत्म हुआ.

भारत का WWE के साथ एक शानदार ऐतिहासिक रिश्ता है. पारंपरिक रेसलिंग को भारतीय खेलों का एक अहम हिस्सा माना जाता है. हालांकि, पिछले कुछ सालों में, कुछ हैवीवेट रेसलर्स ने एंटरटेनमेंट रेसलिंग के इतिहास में, खासकर WWE में, एक गहरी छाप छोड़ी है. भारतीय रेसलर्स ने एंटरटेनमेंट रेसलिंग इंडस्ट्री में योगदान दिया है और उस पर एक गहरा असर डाला है. उन्होंने अपनी ताकत, हिम्मत और हिम्मत दिखाई है और अपना नाम रोशन किया है.

आइए WWE के एंटरटेनमेंट रेसलिंग के इतिहास में नाम कमाने वाले टॉप पांच इंडियन रेसलर्स पर एक नज़र डालते हैं—

ग्रेट खली — दलीप सिंह राणा

द ग्रेट खली या दलीप सिंह राणा रेसलिंग में अपना करियर बनाने आए थे, और 2006 में WWE डील साइन करने से पहले उन्होंने AJPW, WCW, और NJPW जैसे कई रेसलिंग टूर्नामेंट्स को प्रमोट किया. खली ने WWE में अपने करियर की शानदार शुरुआत की, जहाँ उन्होंने स्मैकडाउन में रेसलिंग करते हुए अंडरटेकर, केन, रे मिस्टीरियो, रिक, फ्लेयर और बतिस्ता जैसे कई जाने-माने सुपरस्टार्स को हराया. समरस्लैम में द अंडरटेकर से हारने तक खली का WWE में कोई मैच नहीं जीता. उन्होंने दो बार CWE हैवीवेट चैंपियनशिप और एक बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती है. वह WWE हॉल ऑफ़ फेमर हैं.

जिंदर महल- युवराज सिंह धेसी

जिंदर महल, जिन्हें असल में युवराज सिंह धेसी के नाम से जाना जाता है, एक इंडियन ओरिजिनल रेसलिंग प्रोफेशनल हैं जिनका जन्म कनाडा में हुआ था. जिंदर महल ने 2010 में WWE में डेब्यू किया था, लेकिन असल में 2017 में वे मशहूर हुए.

2017 में, महल ने WWE चैंपियनशिप जीती, और WWE में बड़ी चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे भारतीय रेसलर बने. महल ने 29 अप्रैल, 2011 को स्मैकडाउन के एपिसोड में WWE में अपना टेलीविज़न डेब्यू किया और उसी साल NXT में भी डेब्यू किया. WWE में अपने प्राइम दिनों में जिंदर महल ने रैंडी ऑर्टन, सेथ रॉलिंस, द खली और ब्रोडस क्ले जैसे टॉप-टियर अपोनेंट्स का सामना किया. वह 3MB फैक्शन का भी हिस्सा थे जिसमें साथी रेसलर हीथ स्लेटर और ड्रू मैकइंटायर शामिल थे.

जिंदर महल साल 2014 में रेसलमेनिया 30 में दिखे, महल ने आंद्रे द जाइंट मेमोरियल बैटल रॉयल में हिस्सा लिया, लेकिन मार्क हेनरी ने उन्हें बाहर कर दिया. उसी साल, WWE ने उनका कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ किया.

सिंह ब्रदर्स

सिंह ब्रदर्स, गुरविंदर और हरविंदर सिहरा, भारतीय मूल के एक टैग टीम हैं जो WWE के इतिहास में एक पॉपुलर नाम थे. इस जोड़ी ने भारत को रिप्रेजेंट किया और 2016 में WWE में अपना डेब्यू किया, और तब से, वे फैंस के फेवरेट बन गए हैं. सिंह ब्रदर्स ने WWE में कई यादगार पल और एक्शन से भरपूर परफॉर्मेंस दी हैं. वे WWE स्मैकडाउन, WWE चैंपियनशिप, RAW और NXT जैसे कई WWE शो में दिखे. सिंह ब्रदर्स 2017 में जिंदर महल और रैंडी ऑर्टन के बीच झगड़े में शामिल रहे हैं.

उन्होंने महल के चैंपियनशिप राज में भी अहम भूमिका निभाई, अक्सर उनके मैचों में दखल दिया और उन्हें अपना टाइटल बचाने में मदद की. सिंह ब्रदर्स ने कई बार WWE 24/7 चैंपियनशिप जीती है और WWE की कुछ टॉप टैग टीमों के खिलाफ यादगार मैच खेले हैं.

सौरव गुर्जर

सौरव, नए रिंग नेम सांगा के तहत, WWE एरिना में एक और शानदार रेसलर थे. वह न केवल एक प्रोफेशनल रेसलर हैं, बल्कि एक इंडियन टीवी पर्सनैलिटी भी हैं. गुर्जर ने 14 जनवरी, 2018 को WWE के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया.

उन्होंने वर्ल्ड्स कोलाइड मेन्स बैटल में एक पार्टिसिपेंट के रूप में अपना पहला टेलीविज़न अपीयरेंस दिया, जहाँ गुर्जर और रिंकू सिंह ने मैट रिडल पर हमला किया, जिसमें मैल्कम बिवेन्स उनके मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे. गुर्जर ने NXT चैंपियनशिप और NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया, जिसे उन्होंने NXT के द ग्रेट अमेरिकन बैश में क्रमशः जीता और रिटेन किया.

सांगा को 2023 WWE ड्राफ्ट में रॉ ब्रांड के मेन रोस्टर में प्रमोट किया गया. सांगा ने 15 मई को वीर के साथ एक टैग टीम मैच में ड्रेक थॉम्पसन और लावर बार्बी जैसे लोकल टैलेंट को हराकर अपना रॉ डेब्यू किया.

वीर महान – रिंकू सिंह राजपूत

34 साल के रिंकू सिंह राजपूत WWE में ‘वीर महान’ नाम से जाने जाते हैं. पहले, रिंकू एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर थे और बाद में उन्होंने 2018 में WWE कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. अपने WWE रॉ करियर में, वीर ने अलग-अलग मैचों में मिस्टीरियोस और दूसरे लोकल रेसलर्स को हराया है.

WWE के पूर्व सुपरस्टार वीर महान (रिंकू सिंह राजपूत) ने चमक-दमक वाली रेसलिंग छोड़कर वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज की शरण ले ली है. 6 फुट 4 इंच के वीर महान, जो अब आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, महाराज जी के मार्गदर्शन में सेवा और भक्ति (भगवत प्राप्ति) में लीन हैं .

जब ब्रॉक लेसनर ने हिलाया डब्लूडब्लूई यूनिवर्स, ऐसे 5 मोमेंट्स जिन्होंने बदल दी इंडस्ट्री