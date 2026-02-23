Home > खेल > जब ब्रॉक लेसनर ने हिलाया डब्लूडब्लूई यूनिवर्स, ऐसे 5 मोमेंट्स जिन्होंने बदल दी इंडस्ट्री

Brock Lesnar WWE Career: पहला इंप्रेशन हमेशा सबसे अच्छा इंप्रेशन होता है और ब्रॉक ने अपने डेब्यू के साथ इस बात को साबित कर दिया.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 23, 2026 8:17:36 PM IST

WWE Most Dominant Superstar: ब्रॉक लेसनर (Brock Lesnar) अभी के रोस्टर में सबसे ज़्यादा हावी होने वाले सुपरस्टार में से एक हैं, बस. द बीस्ट ने अपने विरोधियों को हराकर अपना नाम बनाया है और मज़ेदार बात यह है कि उन्हें यह आदत अपने डेब्यू से ही थी. कंपनी में अपने पहले ही समय में लेसनर को बहुत आगे ले जाया गया और फिर उन्होंने NFL में हाथ आज़माने का फैसला किया. यह महसूस करने के बाद कि यह उनका मज़बूत पक्ष नहीं है, वह MMA में चले गए और UFC के टॉप स्टार्स में से एक बन गए.

जब ​​लेसनर वापस आए तो WWE ने उनके शुरुआती पुश को फिर से शुरू किया और एक बार फिर, वह सितारों से भी आगे निकल गए. इतने सालों में, द बीस्ट के कुछ हावी होने वाले पल रहे हैं और यहाँ उनके बारे में बताया गया है.

1- बीस्ट का डेब्यू

पहला इंप्रेशन हमेशा सबसे अच्छा इंप्रेशन होता है और ब्रॉक ने अपने डेब्यू के साथ इस बात को साबित कर दिया. उन्होंने 2002 में, रेसलमेनिया के बाद वाली रात में डेब्यू किया और AL स्नो, मेवेन और स्पाइक डडली को ऐसे हराया जैसे वे कोई किंडर गार्डन के स्टूडेंट हों.

अल स्नो को सीधे कूड़ेदान में स्पाइन बस्टर दिया गया, जबकि मेवेन को कुछ F5 का स्वाद चखने को मिला. स्पाइक डडली सबसे बुरे थे; उन्हें बुरी तरह क्लोथलाइन करने के बाद ट्रिपल पावर बम दिया गया.

यह शायद किसी नए व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका था और चूंकि पॉल हेमन उनके साथ थे, फैंस को पता था कि कुछ बड़ा इंतज़ार कर रहा है. इसके बाद उन्होंने हार्डी बॉयज़ के खिलाफ फ्यूड किया और उन्होंने वहां भी अपना दबदबा दिखाया.

2- कर्ट एंगल और ब्रॉक लेसनर

कर्ट एंगल और ब्रॉक लेसनर के बीच जो एंगल था, वह एक कारण था कि पॉल हेमन के लीड राइटर के तौर पर रन के दौरान स्मैकडाउन रॉ से बेहतर ब्रांड था.

हेमन जानते थे कि शो कैसे बुक करना है और यही वजह है कि उनका ECW एक दशक से ज़्यादा समय से खत्म होने के बावजूद आज भी सबसे पसंदीदा प्रमोशन में से एक है. कर्ट और लेसनर के बीच का एंगल 2003 में दोनों के बीच एक रेसलमेनिया मैच के साथ खत्म हुआ.

कर्ट टूटी हुई गर्दन के साथ रेसलिंग कर रहे थे, और लेसनर ने लगभग उनकी गर्दन तोड़ दी थी. इन मुश्किलों के बावजूद, उन्होंने माहौल गरमा दिया और लेसनर ने मैच और टाइटल जीतकर अपना दबदबा बनाया. लेकिन यह मैच हमेशा लेसनर के खराब स्टार प्रेस मूव के लिए याद किया जाएगा.

3- रॉक और ब्रॉक लेसनर 

2002 ब्रॉक लेसनर का था. अपने शानदार डेब्यू और किंग ऑफ़ द रिंग टूर्नामेंट के बाद, लेसनर ने WWE चैंपियनशिप के लिए समरस्लैम में रॉक को चैलेंज किया. रॉक मैच में उतरे और पूरा WWE यूनिवर्स उनके साथ था. हालांकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, फैंस लेसनर के लिए चीयर करने लगे, भले ही वह रॉक से ज़्यादा हीलिश कैरेक्टर था. दोनों आदमियों के बीच एक-दूसरे के खिलाफ मैच हुआ जिसका नतीजा लेसनर की जीत के रूप में निकला.

यह उनकी पहली WWE चैंपियनशिप जीत थी और यह बात कि यह द रॉक के खिलाफ थी, लेसनर के लिए चीज़ों को और भी अच्छा बना दिया. यह जीत उनके डेब्यू के कुछ ही महीनों बाद मिली और एक शानदार सफ़र की शुरुआत थी.

4- हल्क होगन और ब्रॉक लेसनर 

एक यंगस्टर के तौर पर हल्क होगन पर जीत हासिल करना कोई आसान काम नहीं है. अगर WWE आपको WWE यूनिवर्स के सामने ऐसा करने देता है, तो आप जानते हैं कि आप स्पेशल हैं. होगन ने लेसनर पर जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कुछ भी असरदार साबित नहीं हुआ. लेसनर ने उस फेमस लेग ड्रॉप से ​​भी किक आउट किया जिससे पहले कई लेजेंड्स मारे गए थे. द बीस्ट ने फिर मैच जीतने के लिए होगन को गले लगाया.

इमोर्टल हल्क होगन रेफरी के कॉल का जवाब नहीं दे पाए और लेसनर को विनर घोषित कर दिया गया. मैच के बाद, लेसनर ने होगन का खून अपनी छाती पर लगाया और एक योद्धा की तरह सीधे खड़े हो गए जिसने अपने शिकार को मार डाला हो.

5- अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर 

पॉल हेमन ने पूरे एक साल तक इस अचीवमेंट के बारे में डींगें हाँकीं और अब भी इसे हॉट बनाए हुए हैं. इसका कारण लेसनर का किया गया बड़ा काम है. अंडरटेकर की स्ट्रीक रेसलमेनिया के लिए सबसे बड़ा आकर्षण थी और अगर WWE लेसनर को इसे खत्म करने देने को तैयार था, तो यह उसकी वैल्यू दिखाता है.

और यह कोई साधारण जीत नहीं थी, यह एक ज़बरदस्त जीत थी. लेसनर ने फेनोम को उसके ही घर में हरा दिया और ऐसे निकल गया जैसे कुछ हुआ ही न हो. जब रेफरी ने तीन गिने तो समय सचमुच रुक गया और यह साफ तौर पर इस दशक का सबसे बड़ा पल था. स्ट्रीक खत्म करना बेशक लेसनर का सबसे ज़बरदस्त पल था और उसे हमेशा ट्वेंटी वन एंड वन में एक के तौर पर याद किया जाएगा.

