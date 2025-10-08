Team India Trip to Australia: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दो बैचों में रवाना होगी टीम इंडिया, गंभीर के घर डिनर के बाद होगी विदाई

Ind vs Aus T20 Series 2025: भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज़ खेलनी है. वनडे सीरीज़ पहले शुरू होनी है. इसलिए, टीम 15 अक्टूबर को दिल्ली से दो अलग-अलग बैचों में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी, और अंतिम यात्रा कार्यक्रम टिकटों की उपलब्धता और व्यवस्था पर निर्भर करेगा. ऑस्ट्रेलिया में भारत को तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले खेलने हैं. BCCI सूत्रों के मुताबिक़, खिलाड़ियों का एक ग्रुप सुबह रवाना होगा, जबकि दूसरा ग्रुप शाम को रवाना होगा.

यह लंबी दूरी की उड़ानों के लिए बिज़नेस क्लास टिकटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा. पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और उपकप्तान श्रेयस अय्यर टीम के रवाना होने से पहले दिल्ली में टेस्ट टीम के सदस्यों से जुड़ेंगे. एक सूत्र ने कहा कि विराट और रोहित प्रस्थान के दिन या एक दिन पहले दिल्ली पहुंचेंगे. इसके बाद टीम पर्थ के लिए रवाना होगी, जहां पहला वनडे 19 अक्टूबर को होना है.

Indian Cricketers Salute: 93वें भारतीय वायु सेना दिवस पर क्रिकेट दिग्गजों का सैल्यूट, इन खिलाड़ियों दी सलामी

खिलाड़ी ले सकते हैं आराम

अगर चल रहे घरेलू या इंटरनेशनल मैच जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो वनडे टीम के खिलाड़ियों को घर जाने के लिए छोटा ब्रेक मिल सकता है. भारतीय टीम 10 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेलेगी. चयनकर्ताओं ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया है. विराट और रोहित टीम का हिस्सा बने रहेंगे. इस बीच, हेड कोच गौतम गंभीर ने पूरी टीम को राजेंद्र नगर स्थित अपने आवास पर डिनर पर आमंत्रित किया है.

इस डिनर के बाद भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में मैदान पर उतरेगी. सीरीज के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया था. ऐसे में उम्मीद है कि भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच में भी दमदार प्रदर्शन करेगी.

IND vs WI Pitch Report: भारत-वेस्टइंडीज मुकाबले की दिशा तय करेगी दिल्ली की काली मिट्टी, देखें कैसी होगी पिच