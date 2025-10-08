Indian Cricketers Salute: 93वें भारतीय वायु सेना दिवस पर क्रिकेट दिग्गजों का सैल्यूट, इन खिलाड़ियों दी सलामी
Wish 93rd Air Force Day: भारतीय क्रिकेटर्स ने 93वें वायु सेना दिवस पर देश के बहादुर सैनिकों को सम्मानित करते हुए सोशल मीडिया पर अपने संदेश साझा किए.

By: Sharim Ansari | Published: October 8, 2025 6:59:36 PM IST

Protectors of Sky: 93वें भारतीय वायु सेना दिवस के अवसर पर भारतीय क्रिकेट समुदाय ने देश की वायु सेना के बहादुर सैनिकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और सम्मान प्रकट किया. दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर ने भी सोशल मीडिया पर एक खास संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने वायु सेना के वीर योद्धाओं की बहादुरी और समर्पण की सराहना की. इस मौके पर क्रिकेट के सितारों ने न केवल वायु सेना की बहादुरी को सलाम किया, बल्कि देश की सुरक्षा में उनके अतुलनीय योगदान को भी याद किया. यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि हमारी वायु सेना हमेशा देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अदम्य साहस का परिचय देती रही है.

खिलाड़ियों द्वारा किए गए पोस्ट

सचिन तेंदुलकर 2010 में वायु सेना के मानद ग्रुप कैप्टन बने, ऐसा सम्मान पाने वाले वे पहले खिलाड़ी थे. उन्होंने X (पहले ट्विटर) लिखा कि भारतीय वायु सेना का हिस्सा बनकर गर्व और सम्मान महसूस कर रहा हूं. भारतीय वायु सेना दिवस की शुभकामनाएं! जय हिंद!

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने लिखा कि हमारे आकाश के रक्षकों को सलाम!



भारतीय क्रिकेट में अपनी विस्फोटक सलामी बल्लेबाजी के लिए मशहूर शिखर धवन ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायु सेनाओं में से एक का जश्न मनाते हुए, आकाश के सच्चे स्वामियों को सलाम.

सम्मानित हुए सैनिक

93वें भारतीय वायु सेना दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर को याद किया गया. इस समारोह में ऑपरेशन सिंदूर में देश के वीर सैनिकों की बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया. 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद 7 मई को भारत ने जवाबी कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया.

इस ऑपरेशन में पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया. हिंडन एयरबेस पर आयोजित इस समारोह में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी शामिल हुए. वायुसेना ने भव्य मार्च पास्ट किया और रनवे पर लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन कर दुनिया को भारत की वायु शक्ति और सटीकता का परिचय दिया.

