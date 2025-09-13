Home > खेल > IND vs PAK: पाक के इन 5 धुरंधरों से रहना सावधान, कहीं ASIA CUP 2025 में कर ना दें काम तमाम

IND vs PAK: पाक के इन 5 धुरंधरों से रहना सावधान, कहीं ASIA CUP 2025 में कर ना दें काम तमाम

IND vs PAK: एशिया कप (ASIA CUP 2025) का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को दुबई के मैदान पर खेला जाएगा. दुनियाभर के क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी,तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन से हैं पाकिस्तान के वो 5 खिलाड़ी, जो टीम इंड़िया की पार्टी खराब कर सकते हैं और भारतीय फैंस को मायूस कर सकते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: September 13, 2025 2:00:24 PM IST

IND vs PAK: पाक के इन 5 धुरंधरों से रहना सावधान, कहीं ASIA CUP 2025 में कर ना दें काम तमाम

IND vs PAK: एशिया कप (ASIA CUP 2025) का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को दुबई के मैदान पर खेला जाएगा. दुनियाभर के क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी. भले ही आंकड़ों के लिहाज से टीम इंडिया का पलड़ा भारी हो, लेकिन पाकिस्तान की टीम भी कम नहीं है. इस टीम में भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं. ऐसे में पाकिस्तान (PAKISTAN) की टीम को हल्के में लेना टीम इंडिया (TEAM INDIA) को भारी पड़ सकता है. तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन से हैं पाकिस्तान के वो 5 खिलाड़ी, जो टीम इंड़िया की पार्टी खराब कर सकते हैं और भारतीय फैंस को मायूस कर सकते हैं.

शाहीन शाह अफरीदी

IND vs PAK: पाक के इन 5 धुरंधरों से रहना सावधान, कहीं ASIA CUP 2025 में कर ना दें काम तमाम

शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) के नाम से तो सभी वाकिफ हैं. ये तेज गेंदबाज अपनी धार और रफ्तार से बड़े-बड़े बल्लेबाज़ों के होश फाख्ता कर देता है. इसकी तेज़-तर्रा गेंदें पलक झपकते ही विकेट उड़ा देती हैं. शाहीन अफरीदी नई गेंद से तो असरदार होते ही हैं. इसके अलावा वो डेथ ओवर्स में भी विकेट चटकाने में माहिर हैं. वैसे भी शाहीन ने अपनी आग उगलती गेंदों से पहले भी टीम इंडिया के बल्लेबाज़ों को काफी ज़्यादा परेशान किया है. ऐसे में टीम इंडिया को शाहीन शाह अफरीदी से सावधान रहना होगा.

फखर जमां

IND vs PAK: पाक के इन 5 धुरंधरों से रहना सावधान, कहीं ASIA CUP 2025 में कर ना दें काम तमाम

जहां शाहीन अफरीदी तेज़ गेंदबाज़ी से कमाल करते हैं तो वहीं फखर जमां (Fakhar Zaman) अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से धमाल मचाते हैं. फखर जमां क्रीज पर जमने के साथ-साथ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने के महारथी हैं. वो आते है और मैदान पर बड़े-बड़े शाट्स लगाना शुरू कर देते हैं. हालांकि, टीम इंडिया के खिलाफ उनके आंकड़े कुछ खास नहीं हैं. उन्होंने अभी तक भारत के खिलाफ 4 टी20 मैचों में सिर्फ 38 रन ही बनाए हैं, लेकिन ये खिलाड़ी कब बड़ी पारी खेल दे ये कोई नहीं जानता. ऐसे में टीम इंडिया को फखर जमां से चौकन्ना रहने की जरुरत है.

सैम अयूब

IND vs PAK: पाक के इन 5 धुरंधरों से रहना सावधान, कहीं ASIA CUP 2025 में कर ना दें काम तमाम

सैम अयूब (Saim Ayub) भी एक लेफ्टी बल्लेबाज हैं. ये पाकिस्तान की तरफ से पारी की शुरूआत करने आते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज़ में रन बनाते हैं. सैम अयूब पावरप्ले में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम इंडिया के लिए खतरा पैदा कर सकते है. पाकिस्तान का ये ओपनर तेज़ तर्रार बल्लेबाज़ी तो करता ही है, इसके साथ ही साथ अयूब ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं.

सलमान अली आगा

IND vs PAK: पाक के इन 5 धुरंधरों से रहना सावधान, कहीं ASIA CUP 2025 में कर ना दें काम तमाम

एशिया कप 2025 (ASIA CUP 2025) में पाकिस्तान की कप्तानी सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) कर रहे हैं. उन्हें पाकिस्तान में एक उभरते स्टार की तरह देखा जा रहा है. इसी वजह से इस टीम से बाबर आजम (Babar Azam) और मोहम्मद रिज़वान (Mohammad Rizwan) जैसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर सलमान अली आगा को टीम की कप्तानी सौंपी गई है.

सुफियान मुकीम

IND vs PAK: पाक के इन 5 धुरंधरों से रहना सावधान, कहीं ASIA CUP 2025 में कर ना दें काम तमाम

सुफियान मुकीम (Sufiyan Muqeem) बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज़ हैं, जो अपनी किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. ये खिलाड़ी रन रोकने और विकेट लेने में माहिर हैं. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की धीमी पिच पर ये खिलाड़ी भारतीय बल्लेबाज़ों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है. ऐसे में टीम इंडिया को इनसे बचकर रहना होगा.

यह भी पढ़ें-  IND vs PAK: ASIA CUP में कैसा है दोनों टीमों का HEAD TO HEAD रिकॉर्ड, जानकर रह जाएंगे दंग

Tags: Asia cupasia cup 2025india vs pakistan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बोल्ड बिकिनी अवतार में Disha Patani, ग्लैमरस तस्वीरों ने लूटी...

September 13, 2025

बिना पैंट पहने ऐसे ही शेयर कर दीं Tv एक्ट्रेस...

September 13, 2025

स्वाद और सेहत का अनोखा मेल: आसान बीटरूट डोसा रेसिपी

September 12, 2025

क्या Rica Wax आपकी स्किन के लिए सही है? जानें...

September 12, 2025

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025
IND vs PAK: पाक के इन 5 धुरंधरों से रहना सावधान, कहीं ASIA CUP 2025 में कर ना दें काम तमाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

IND vs PAK: पाक के इन 5 धुरंधरों से रहना सावधान, कहीं ASIA CUP 2025 में कर ना दें काम तमाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs PAK: पाक के इन 5 धुरंधरों से रहना सावधान, कहीं ASIA CUP 2025 में कर ना दें काम तमाम
IND vs PAK: पाक के इन 5 धुरंधरों से रहना सावधान, कहीं ASIA CUP 2025 में कर ना दें काम तमाम
IND vs PAK: पाक के इन 5 धुरंधरों से रहना सावधान, कहीं ASIA CUP 2025 में कर ना दें काम तमाम
IND vs PAK: पाक के इन 5 धुरंधरों से रहना सावधान, कहीं ASIA CUP 2025 में कर ना दें काम तमाम