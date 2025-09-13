IND vs PAK: ASIA CUP में कैसा है दोनों टीमों का HEAD TO HEAD रिकॉर्ड, जानकर रह जाएंगे दंग

India vs Pakistan Head to Head Records: एशिया कप (ASIA CUP 2025) में अब भारत और पाकिस्तान का सुपरहिट मुकाबला होने वाला है. ये इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला है. इसी वजह से अब इस महामुकाबले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. IND vs PAK दोनों ही टीमों के पास टी20 क्रिकेट के एक से बढ़कर एक महारथी हैं. एशिया कप 2025 में जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं तो वहीं पाकिस्तान की टीम की कप्तानी सलमान अली आगा कर रहे हैं. 14 सितंबर को दुबई में होने वाले इस मैच में किस टीम का पलड़ा भारी है. वो कौन सी टीम है जो आंकड़ों के लिहाज से आगे है, चलिए जानते हैं.

IND vs PAK का Head To Head रिकॉर्ड

India vs Pakistan के बीच अभी तक 13 टी-20 मैच खेले गए हैं.

इन 13 में से 9 मुकाबलों में बाज़ी टीम इंडिया (Team India) ने मारी है, तो वहीं 3 मैच में पाकिस्तान (Pakistan) की टीम को जीत मिली है. ऐसे में भारतीय टीम का टी-20 फॉर्मेट में पाकिस्तान को पस्त करने में काफी आगे है.

INDIA है T-20I की नंबर-1 टीम

टीम इंडिया मौजूदा समय में दुनिया की नंबर-1 टीम है. भारतीय टीम में दुनिया के टॉप-2 बल्लेबाज़ शुमार हैं. एक हैं अभिषेक शर्मा तो दूसरे हैं तिलक वर्मा. खास बात ये है कि ये दोनों ही खिलाड़ी एशिया कप में टीम इंडिया का हिस्सा हैं. इन दोनों के अलावा भारतीय टीम में जहां सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज़ हैं. तो वहीं हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर भी शुमार हैं। इसके साथ ही साथ कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे फिरक के फनकार भी हैं। वहीं तेज़ गेंदबाज़ो में भारत के पास बूम…बूम…बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी हैं.

PAK भी नहीं है कमज़ोर

जिस तरह से भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक दिग्गज है ठीक वैसे ही पाकिस्तान में भी स्टार खिलाड़ियों की भरमार है. भले ही बाबर आज़म (Babar Azam) और मोहम्मद रिज़वान (Mohammad Rizwan) इस टीम का हिस्सा ना हों, लेकिन इसके बावजूद भी ये टीम स्टार खिलाड़ियों से सजी हुई है. इस टीम में सैम अयूब (Saim Ayub), शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Afridi) और हारिस रउफ (Harris Rauf) जैसे खिलाड़ी हैं. जो किसी भी मोड़ पर मैच का रुख पलट सकते हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटा का मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है.

Asia Cup 2025 के लिए INDIA की टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

Asia Cup 2025 के लिए PAKISTAN की टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम