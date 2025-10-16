Home > खेल > किस देश ने T20 World Cup के लिए पहली बार किया क्वालिफ़ाई? PM Modi से है खास कनेक्शन

किस देश ने T20 World Cup के लिए पहली बार किया क्वालिफ़ाई? PM Modi से है खास कनेक्शन

ICC T20 World Cup 2026:ओमान और नेपाल ने ऑफिशियली ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC Men T20 World Cup 2026) में अपनी जगह पक्की कर ली है, और इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली 18वीं और 19वीं टीम बन गई हैं.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 16, 2025 1:22:52 PM IST

T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026

ICC T20 World Cup 2026: ओमान और नेपाल ने ऑफिशियली ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC Men T20 World Cup 2026) में अपनी जगह पक्की कर ली है, और इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली 18वीं और 19वीं टीम बन गई हैं. मस्कट में चल रहे T20 वर्ल्ड कप एशिया-EAP रीजनल फाइनल के सुपर सिक्स स्टेज के नतीजों के बाद दोनों एशियाई टीमों ने अपनी जगह पक्की की. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण का आयोजन अगले साल होना है इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे. इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें खेलेंगी, जिसमें से 19 टीमें कंफर्म हो गई है.

इटली ने पहली बार किया क्वालिफ़ाई

वहीं यूरोपियन रीजनल क्वालिफायर में टॉप दो टीमों में रहने के बाद नीदरलैंड्स और इटली ने 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफ़ाई किया. यह पहली बार है जब इटली ने क्रिकेट में किसी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफ़ाई किया है. कनाडा ने अपने घरेलू मैदान पर अमेरिका रीजनल फ़ाइनल आराम से जीतकर पहले क्वालिफ़ाई किया था. उन्होंने छह में से छह गेम जीते और बरमूडा, केमैन आइलैंड्स और बहामास से आगे टॉप पर रहे. T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अब तक 19 टीमों की पुष्टि हो गई है.1 स्थान अभी भी एशिया एवं ईएपी क्वालिफायर से तय होना बाकी है,

T-20 World Cup 2026: नेपाल की टीम ने टी-20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई, 20 में से 19 टीमें पक्की, अब एक जगह के 3-3…

इन 19 टीमों ने किया क्वालिफ़ाई

क्रमांक टीम योग्यता का तरीका
1 भारत सह-मेज़बान
2 श्रीलंका सह-मेज़बान
3 अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 में शीर्ष 7
4 ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2024 में शीर्ष 7
5 बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2024 में शीर्ष 7
6 इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप 2024 में शीर्ष 7
7 दक्षिण अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप 2024 में शीर्ष 7
8 संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) T20 वर्ल्ड कप 2024 में शीर्ष 7
9 वेस्टइंडीज T20 वर्ल्ड कप 2024 में शीर्ष 7
10 आयरलैंड ICC T20I रैंकिंग (30 जून 2024) के आधार पर
11 पाकिस्तान ICC T20I रैंकिंग के आधार पर
12 न्यूज़ीलैंड ICC T20I रैंकिंग के आधार पर
13 कनाडा अमेरिका क्षेत्रीय क्वालिफायर
14 नीदरलैंड यूरोप क्षेत्रीय क्वालिफायर
15 इटली यूरोप क्षेत्रीय क्वालिफायर
16 ज़िम्बाब्वे अफ्रीका क्षेत्रीय क्वालिफायर
17 नामीबिया अफ्रीका क्षेत्रीय क्वालिफायर
18 नेपाल एशिया एवं ईएपी क्वालिफायर
19 ओमान एशिया एवं ईएपी क्वालिफायर
20 (निर्धारित होना बाकी) एशिया एवं ईएपी क्वालिफायर से अंतिम स्थान

IPL 2026 से पहले बड़ा बदलाव, K L Rahul बन सकते हैं KKR के कप्तान, जमकर होगी पैसों की बारिश

Tags: IND VS PAKitalyNepalomanT20 WORLD CUP 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके

October 16, 2025

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025
किस देश ने T20 World Cup के लिए पहली बार किया क्वालिफ़ाई? PM Modi से है खास कनेक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

किस देश ने T20 World Cup के लिए पहली बार किया क्वालिफ़ाई? PM Modi से है खास कनेक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

किस देश ने T20 World Cup के लिए पहली बार किया क्वालिफ़ाई? PM Modi से है खास कनेक्शन
किस देश ने T20 World Cup के लिए पहली बार किया क्वालिफ़ाई? PM Modi से है खास कनेक्शन
किस देश ने T20 World Cup के लिए पहली बार किया क्वालिफ़ाई? PM Modi से है खास कनेक्शन
किस देश ने T20 World Cup के लिए पहली बार किया क्वालिफ़ाई? PM Modi से है खास कनेक्शन