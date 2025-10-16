किस देश ने T20 World Cup के लिए पहली बार किया क्वालिफ़ाई? PM Modi से है खास कनेक्शन

ICC T20 World Cup 2026: ओमान और नेपाल ने ऑफिशियली ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC Men T20 World Cup 2026) में अपनी जगह पक्की कर ली है, और इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली 18वीं और 19वीं टीम बन गई हैं. मस्कट में चल रहे T20 वर्ल्ड कप एशिया-EAP रीजनल फाइनल के सुपर सिक्स स्टेज के नतीजों के बाद दोनों एशियाई टीमों ने अपनी जगह पक्की की. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण का आयोजन अगले साल होना है इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे. इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें खेलेंगी, जिसमें से 19 टीमें कंफर्म हो गई है.

इटली ने पहली बार किया क्वालिफ़ाई

वहीं यूरोपियन रीजनल क्वालिफायर में टॉप दो टीमों में रहने के बाद नीदरलैंड्स और इटली ने 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफ़ाई किया. यह पहली बार है जब इटली ने क्रिकेट में किसी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफ़ाई किया है. कनाडा ने अपने घरेलू मैदान पर अमेरिका रीजनल फ़ाइनल आराम से जीतकर पहले क्वालिफ़ाई किया था. उन्होंने छह में से छह गेम जीते और बरमूडा, केमैन आइलैंड्स और बहामास से आगे टॉप पर रहे. T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अब तक 19 टीमों की पुष्टि हो गई है.1 स्थान अभी भी एशिया एवं ईएपी क्वालिफायर से तय होना बाकी है,

इन 19 टीमों ने किया क्वालिफ़ाई