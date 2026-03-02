Home > क्रिकेट > वेस्टइंडीज पर जीत के बाद भी क्या रह गई कमी? गलतियां दोहराईं तो इंग्लैंड के खिलाफ मुश्किल में टीम इंडिया

T20 World Cup 2026: इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हरा दिया है. संजू सैमसन ने 97 रन बनाकर इंडिया की जीत में अहम रोल निभाया है. हालांकि इंडिया जीत गया और सेमी-फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: March 2, 2026 12:55:58 PM IST

T20 World Cup 2026: इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हरा दिया है. संजू सैमसन ने 97 रन बनाकर इंडिया की जीत में अहम रोल निभाया है. हालांकि इंडिया जीत गया और सेमी-फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है. लेकिन सेमी फाइनल से पहले कुछ गलतियां थी जिन्हें ठीक करने की जरूरत है. 

छूटे हुए कैच रोकने होंगे

वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच के दौरान इंडिया की फील्डिंग खास तौर पर खराब रही है. खास कर तीन कैच छोड़े है. जिसमें वेस्ट इंडीज की फ़ील्डिंग के दौरान अभिषेक शर्मा ने दो कैच छोडे़ है. असम में करो या मरो वाले सुपर 8 मैच में अभिषेक ने रोस्टन चेज का एक आसान कैच छोड़ दिया है. इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी पारी 15 रन बढ़ा कर दी जिससे वेस्ट इंडीज 195 रन तक पहुंच गया है.

इसके अलावा अभिषेक ने रोवमैन पॉवेल का एक कैच भी छोड़ा है. जिसके बाद बेशक कप्तान और कोच गंभीर को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इसके अलावा तिलक वर्मा ने भी मैच के दौैरान कैच छोड़ा है. तिलक ने वेस्ट इंडीज की पारी के 13वें ओवर के दौरान शेरफ़ान रदरफ़ोर्ड का एक कैच टपकाया है. 

भारत की खराब फील्डिंग

इस T20 वर्ल्ड कप में हैरानी की बात यह है कि भारत की फील्डिंग बेहद खराब रही है. भारत ने पूरे टूर्नामेंट में कुल 13 कैच छोड़ा है. जो निश्चित रूप से चिंता की बात है. यह इस वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा छोड़े गए सबसे ज़्यादा कैच है.

अभिषेक शर्मा की बैटिंग

वेस्ट इंडीज के खिलाफ करो या मरो वाले मैच में भी अभिषेक शर्मा 11 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गया है. लेकिन उनके आउट होने का तरीका गंभीर सवाल खड़ा करता है. अभिषेक शर्मा की बैटिंग लगातार खेलने का तरीका अब भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है. इसलिए भारतीय टीम को सेमीफाइनल मैच से पहले इन गलतियों से सीखने की जरूरत है.

5 मार्च को सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना इंग्लैंड से होगा

भारत 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड का प्रदर्शन शानदार रहा है. इंग्लैंड की टीम ऐसी टीम है जो अपने खेल से भारत को हरा सकती है, इसलिए भारत को अब सावधान रहने की जरूरत है.

