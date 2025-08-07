भारतीय क्रिकेट के लिए बुरी खबर, Asia Cup से बाहर हुआ खतरनाक खिलाड़ी, वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरिज पर भी खतरा?

Rishabh Pant Injury: भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन चोटिल हो गए। इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ क्रिस वोक्स की एक गेंद उनके जूते पर लगी, जिससे उनके पैर का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया। इस चोट के बाद पंत को छह हफ़्तों तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। अब ताज़ा खबरों के अनुसार, पंत 9 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहे एशिया कप से भी बाहर हो गए हैं। इसके अलावा, अक्टूबर में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज़ में भी उनका खेलना संदिग्ध है।

एशिया कप और वेस्टइंडीज़ टेस्ट सीरीज़ पर असर

एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाला है, लेकिन पंत की चोट के कारण भारतीय टीम को उनके बिना ही इस टूर्नामेंट में उतरना होगा। इसके साथ ही, 2 अक्टूबर से भारत में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ शुरू हो रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ में भी पंत के खेलने की संभावना कम नज़र आ रही है। डॉक्टरों ने बताया कि पंत के अंगूठे के फ्रैक्चर को ठीक होने में कम से कम छह हफ़्ते लगेंगे, हालाँकि इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं होगी।

इंग्लैंड सीरीज में पंत का शानदार प्रदर्शन

इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में पंत ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 टेस्ट मैचों की 7 पारियों में 68.42 की औसत से कुल 479 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और तीन अर्धशतक निकले। पंत इस सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में छठे स्थान पर रहे। उनकी फॉर्म को देखते हुए उनका न होना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

India WTC 2025-27 schedule: शुभमन गिल की अगुवाई में भारत के अगले दो साल के टेस्ट मैचों का पूरा प्लान! यहाँ देखें पूरी लिस्ट

पंत की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम को विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी में नए विकल्प तलाशने होंगे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और विकेट के पीछे की चपलता को देखते हुए उनकी जगह भरना आसान नहीं होगा। फैन्स और टीम मैनेजमेंट उम्मीद कर रहे हैं कि पंत जल्द से जल्द ठीक होकर मैदान पर वापसी करें। तब तक भारतीय टीम को अपने स्टार खिलाड़ी के बिना ही रणनीति बनानी होगी।

ZIM vs NZ Test Series: टेस्ट नेशन होने के बाद भी जिम्बाब्वे-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज WTC का नहीं हैं हिस्सा, आखिर क्या कहता है ICC का…