Home > क्रिकेट > भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल कब और कहां खेला जाएगा, कितने बजे शुरू होगा मुकाबला? जानें टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस

भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल कब और कहां खेला जाएगा, कितने बजे शुरू होगा मुकाबला? जानें टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है. ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है. अब सबकी निगाहें इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच पर है.

By: Mohammad Nematullah | Published: March 2, 2026 11:01:46 AM IST

भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल कब और कहां खेला जाएगा
भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल कब और कहां खेला जाएगा


T20 World Cup 2026: टीम इंडिया वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है. ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है. अब सबकी निगाहें इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच पर है. तो चलिए जानते है कि यह मैच कब, किस शहर में और कितने बजे खेला जाएगा. 

You Might Be Interested In

यह शानदार मैच गुरूवार 5 मार्च 2026 को खेला जाएगा. मैच शाम 7:00 बजे (IST) शुरू होगा. यह अहम मैच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में होगा. यह मैच वानखेड़े स्टेडियम बड़े मैचों और रोमांचक नतीजों के लिए जाना जाता है. यहां कई यादगार मैच खेले गए हैं, और एक बार फिर स्टेडियम खचाखच भरा हुआ देखने के लिए तैयार है.

T20 World Cup 2026: भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमी-फ़ाइनल के लिए कैसे कर सकता है क्वालिफ़ाई; यहां जानिए पूरा सिनेरियो

दोनों टीमें खतरनाक रही

टीम इंडिया ने अब तक टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है. दूसरी ओर इंग्लैंड को भी T20 क्रिकेट की सबसे खतरनाक टीमों में से एक माना जाता है. उनके पास विस्फोटक बल्लेबाज और अनुभवी ऑलराउंडर हैं जो किसी भी पल मैच का पासा पलट सकते है. इस मैच की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी. दोनों टीमों के बीच पिछले मैच काफी रोमांचक रहे हैं, इसलिए फैंस को करीबी मुकाबले की उम्मीद है.

You Might Be Interested In

ICC Men’s T20 World Cup 2026: T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल से नाखुश हैं आकाश चोपड़ा, कही ऐसी बात

टिकट कैसे बुक करें?

यह देखना दिलचस्प होगा कि इस हाई-प्रेशर मैच में कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करती है और फाइनल का टिकट पक्का करती है. अगर आप भी स्टेडियम में इस मैच का मज़ा लेना चाहते हैं, तो आप https://tickets.cricketworldcup.com/explore/c/icc-mens-t20-world-cup-2026 वेबसाइट पर जाकर अपने और अपने परिवार के लिए टिकट बुक कर सकते है. यह एक सेमीफाइनल मैच है, और टिकटों की बहुत ज़्यादा डिमांड होने की उम्मीद है.

You Might Be Interested In
Tags: india vs englandIndia vs England Match TimeIndia vs England Semifinal 2026T20 World Cup 2026 Semifinal Date
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बिना इनकम टैक्स भी दुबई इतना अमीर कैसे?

March 1, 2026

मीठा छोड़ो, इन नमकीन स्नैक्स से होली को बनाएं यादगार

March 1, 2026

होली के मौके पर कितने दिन बैंक बंद रहेंगे? जानिए...

February 28, 2026

केवल मावा गुझिया ही नहीं, इस होली इन खास गुझियाओं...

February 28, 2026

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए क्या खाएं

February 28, 2026

कहीं आप भी तो नहीं खा रहे ये फल? हाई...

February 28, 2026
भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल कब और कहां खेला जाएगा, कितने बजे शुरू होगा मुकाबला? जानें टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल कब और कहां खेला जाएगा, कितने बजे शुरू होगा मुकाबला? जानें टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस
भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल कब और कहां खेला जाएगा, कितने बजे शुरू होगा मुकाबला? जानें टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस
भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल कब और कहां खेला जाएगा, कितने बजे शुरू होगा मुकाबला? जानें टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस
भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल कब और कहां खेला जाएगा, कितने बजे शुरू होगा मुकाबला? जानें टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस