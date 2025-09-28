Suryakumar Yadav Poor Record in Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया की लुटिया डूबाई, पूरे एशिया कप में फजीहत करवाई

Suryakumar Yadav Poor Record: भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. पाकिस्तान की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 19.1 ओवर में 146 रनों पर सिमटी. टीम इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 147 रनों की चुनौती मिली. ये लक्ष्य देखने में तो आसान लग रहा था, लेकिन फाइनल मैच का प्रेशर भी था. इसी प्रेशर में भारत को पहला झटका लगा अभिषेक शर्मा के रुप में. अभी टीम इंडिया अभिषेक शर्मा के झटके से उबरी भी नहीं थी कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव भी पवेलियन लौट गए. फाइनल मैच में कप्तान से कप्तानी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और अपनी टीम को मुश्किलों में फंसाकर चलते बने. फाइनल मैच में कप्तान साहब ने सिर्फ एक ही रन बनाया.

एशिया कप में सूर्यकुमार यादव ने किया निराश

एशिया कप 2025 में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने प्रदर्शन से सभी को निराश किया. उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेले गए एक भी मैच में फिफ्टी तक नहीं लगाई. इस टूर्नामेंट में सूर्यकुमार यादव का सर्वाधिक स्कोर 47 रनों का रहा. ये स्कोर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लीग स्टेज के मुकाबले में बनाया था. उस मैच के बाद से ही कप्तान साहब का बल्ला खामोश हो गया. ऐसे में एशिया कप 2025 में भारतीय कप्तान ने 7 मैचों की 6 पारियों में सिर्फ 72 रन बनाए. वो भी सिर्फ 18.00 के औसत से. ये आंकड़े सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी के नाम से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते.

कप्तान से नहीं थी ऐसी उम्मीद

सूर्यकुमार यादव टी-20 के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में एक हैं. उनसे इतने बड़े टूर्नामेंट में इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद किसी भी भारतीय ने नहीं की थी. सूर्यकुमार यादव अब सिर्फ एक बल्लेबाज़ ही नहीं हैं अब वो भारतीय टी-20 टीम के कप्तान भी हैं. ऐसे में सभी को ये उम्मीद थी कि कप्तान साहब फ्रंट से लीड करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाएंगे, लेकिन कप्तान साहब ने तो टीम को कई मुकाबलों में मुश्किलों में फंसाया.

सूर्यकुमार यादव ने UAE के खिलाफ 7 रन बनाए

सूर्यकुमार यादव ने 2025 टी20 एशिया कप में अपना पहला मैच UAE के खिलाफ खेला, जिसमें उन्होंने 7 रन बनाए. दूसरे मैच में, पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने 37 गेंदों में 47 रन बनाए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 127.02 था.

ओमान के खिलाफ नहीं की बल्लेबाज़ी

उन्होंने ओमान के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी नहीं की, बल्कि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया. सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ वे बिना कोई रन बनाए आउट हो गए. बांग्लादेश के खिलाफ अहम मैच में भी वे सिर्फ 5 रन ही बना पाए. टूर्नामेंट में अब तक 6 मैचों में उन्होंने कुल 71 रन बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव जैसे बल्लेबाज के लिए यह प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है.