Jasprit Bumrah Celebration: बुमराह का करारा जवाब, रऊफ के इशारों को किया क्लीन बोल्ड
Jasprit Bumrah Celebration: बुमराह का करारा जवाब, रऊफ के इशारों को किया क्लीन बोल्ड

Bumrah Yorker: जसप्रीत बुमराह ने एशिया कप 2025 फाइनल में हारिस रऊफ को यॉर्कर से क्लीन बोल्ड करने के बाद उनके हवाई जहाज़ वाले एक्ट की नकल करते हुए करारा जवाब दिया. पाकिस्तान की मजबूत शुरुआत के बावजूद भारत ने 146 पर ही उनका खेल समाप्त कर दिया.

By: Sharim Ansari | Published: September 28, 2025 10:57:10 PM IST

Jaspreet Bumrah Revenge
Jaspreet Bumrah Revenge

India vs Pakistan Cricket: जसप्रीत बुमराह ने रविवार रात भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के फ़ाइनल में हुए मुक़ाबले में हारिस राउफ़ के हवाई जहाज़ में जश्न मनाने के अंदाज़ का करारा जवाब दिया. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बुमराह के उस अंदाज़ से जगमगा उठा जब उन्होंने फ़ाइनल से पहले वाले ओवर में रऊफ को क्लीन बोल्ड करने के बाद एक हवाई जहाज़ को गिरा दिया.

जैसे को तैसा

बुमराह ने एक ज़बरदस्त यॉर्कर डाली जिसने रऊफ का ऑफ़ स्टंप उखाड़ दिया. इसके बाद जो हुआ उसने फैंस को हैरान कर दिया, तेज़ गेंदबाज़ ने रऊफ के जहाज़ गिराने वाले एक्ट की नकल की. बुमराह ने रऊफ को विदाई देते हुए एक दुर्घटनाग्रस्त विमान का इशारा किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

यहां देखें वीडियो

किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी, हारिस रऊफ ने भी नहीं. पिछले रविवार को जब पाकिस्तान और भारत के बीच सुपर 4 में मुक़ाबला हुआ था, तब भी इस तेज़ गेंदबाज़ ने कुछ ऐसे ही इशारे किए थे. सूर्यकुमार यादव और टीम ने हमेशा की तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जमकर धुनाई की. जब रऊफ बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे, तो भारतीय फैंस ने उन्हें ‘कोहली-कोहली’ के नारे लगाए, जिसमें मेलबर्न में 2022 टी20 विश्व कप मैच के दौरान विराट कोहली द्वारा लगाए गए मैच जिताने वाले छक्कों का ज़िक्र था.

India vs Pakistan Asia Cup Final:टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को औकात दिखाई, कुछ इस तरह से अक्ल ठिकाने लगाई

नारों से तंग होकर, रऊफ ने विवादास्पद ‘6-0’ और हवाई जहाज़ जैसा इशारा किया, जो पाकिस्तान के उस बेबुनियाद दावे का संदJaspreet Bumrah Revengeर्भ था जिसमें कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था.

इस तेज़ गेंदबाज़ को अपने किए की सज़ा भी भुगतनी पड़ी. BCCI ने ICC में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें रऊफ पर भारत के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया. जवाब में, इस तेज़ गेंदबाज़ पर भारी जुर्माना लगाया, उसकी मैच फ़ीस का 30%.

पाकिस्तान का बुरा हाल

पहले बल्लेबाज़ी करने के लिए आमंत्रित किए जाने पर पाकिस्तान ने शानदार शुरुआत की. साहिबज़ादा फरहान ने भारत के खिलाफ लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ा और फखर जमान के साथ 84 रनों की मज़बूत ओपनिंग साझेदारी भी की. लेकिन कुलदीप (4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट), अक्षर पटेल (4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट) और चक्रवर्ती (4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट) की भारतीय स्पिन तिकड़ी ने आखिरी 10 ओवरों में उन्हें पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और भारत को मैच में वापस ला दिया.

एक समय 113 रन पर एक विकेट गंवाने के बाद, पाकिस्तान की टीम 5 गेंद बचे रहने के बावजूद 146 रन पर आउट हो गई. उन्होंने स्पिन के आगे 8 विकेट गंवा दिए और 13 ओवरों में सिर्फ़ 95 रन ही बना पाए.

India vs Pakistan: टॉस के दौरान तनाव, रवि शास्त्री ने पाकिस्तानी कप्तान से नहीं की बात

