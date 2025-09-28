फाइनल में भी Suryakumar Yadav का फ्लॉप शो, क्या अब हाथ से जाएगी कप्तानी?
Asia Cup 2025: टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रदर्शन उम्मीदों से कम रहा और एशिया कप 2025 में भी वह बड़ी पारियां नहीं खेल पाए. फाइनल में भी नहीं चले.

Dubai International Cricket Stadium: भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव बेशक खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट के अब तक के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं. हालांकि, 2025 में इंटरनेशनल मैचों में उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है, और इसमें कुछ खास दमखम नहीं है. खेल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक, सूर्यकुमार की फॉर्म का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एशिया कप 2025 में रन बनाने वालों की सूची में पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी भी उनसे आगे हैं.

नहीं चमके सूर्या

दाएं हाथ का बल्लेबाज एशिया कप 2025 के टॉप 15 रन बनाने वालों में भी शामिल नहीं है. उन्होंने छह मैचों में 23.66 की औसत और 107.57 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ़ 71 रन बनाए हैं. अगर उन्होंने 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप ए मैच में नाबाद 47 रनों की पारी नहीं खेली होती, तो उनके आंकड़े और भी निराशाजनक होते. भारतीय कप्तान खुद इस बात से सहमत होंगे कि 47 रनों की पारी में भी वह अच्छे फॉर्म में नहीं थे, क्योंकि वह पूरी तरह से सामान्य दिख रहे थे.

इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में भी, सूर्यकुमार 5.60 के बेहद खराब औसत से सिर्फ 28 रन ही बना पाए थे. इसके बाद इस अनुभवी खिलाड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए यादगार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने 717 रन बनाए और पूरे संस्करण में साईं सुदर्शन की गुजरात टाइटन्स के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे.

भारतीय कप्तान टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे बेहतरीन कप्तान रहे हैं, क्योंकि पिछले एक साल में टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है. हालांकि, सूर्या भी इस बात से सहमत होंगे कि एक बल्लेबाज़ के रूप में वह न्याय नहीं कर पाए. 2025 में खेली गई 10 पारियों में, सूर्यकुमार ने सिर्फ़ 10 चौके और तीन छक्के लगाए, जिससे उनका डॉट बॉल प्रतिशत बढ़ गया. एशिया कप में, गेंदबाज़ भी पूरी तैयारी के साथ आए थे क्योंकि वे सूर्या को खुलकर अपने ख़ास शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे थे.

निराशाजनक आंकड़े

सूर्यकुमार यादव का एशिया कप 2025 में प्रदर्शन कुछ ख़ास नहीं रहा है. उन्होंने 10 सितंबर को UAE के खिलाफ नाबाद 7 रन बनाए और 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 47 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की, जबकि 21 सितंबर को सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ बिना कोई रन बनाए आउट हो गए. 24 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने केवल 5 रन बनाए. और अब 28 सितंबर को, फाइनल मैच में 5 गेंद पर 1 रन बना कर आउट हो गए.

अब सवाल उठ रहा है कि क्या सूर्यकुमार यादव की कप्तानी खतरे में है? क्या शुभमन गिल उनकी जगह ले सकते हैं? आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा. सूर्यकुमार यादव ने पिछले एक साल में टी20 इंटरनेशनल मैचों में अच्छा कप्तानी प्रदर्शन किया है, लेकिन बल्ले से उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. अब देखना होगा कि BCCI उनके प्रदर्शन को कैसे आंकती है और आगे क्या फैसला लेती है.

