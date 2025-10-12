Smriti Mandhana World Record: स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया ऐतिहासिक कारनामा, बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Smriti Mandhana: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच में स्मृति मंधाना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इस मैच में स्मृति मंधाना ने 12 रन बनाते ही ये कमाल कर दिखाया.

By: Pradeep Kumar | Published: October 12, 2025 4:31:20 PM IST

Smriti Mandhana World Record: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बेहद अहम मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जा रहा है. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. भारतीय महिला टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला. भारतीय टीम को इस मुकाबले में स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने भारत को सधी शुरुआत दिलाई. इन दोनों ओपनर्स से मिलकर भारत के लिए 125 से ज़्यादा रनों की साझेदारी कर डाली, लेकिन इस मुकाबले में स्मृति मंधाना ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

मंधाना ने रचा इतिहास

स्मृति मंधाना का बल्ला भले ही इससे पहले मौजूदा वर्ल्ड कप में खामोश रहा हो, लेकिन वह लगातार नए रिकॉर्ड बनाने में जरूर कामयाब हुई हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी स्मृति ने एक और धांसू रिकॉर्ड बनाते हुए इतिहास रच दिया. टीम इंडिया की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 12 रन पूरे किए, उन्होंने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. मंधाना अब महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने किसी भी एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन पूरे किए हों.

इससे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले में एक साल में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था. लेकिन अब उन्होंने उस रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाते हुए महिला क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है.

18 पारियों में ठोके हज़ार रन

स्मृति मंधाना का यह रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने ये उपलब्धि सिर्फ 18 पारियों में ही हासिल की है. उनका औसत 59.64 रहा है, जो यह दर्शाता है कि वह लगातार फॉर्म में हैं और टीम के लिए रन बना रही हैं. इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं, जो किसी भी ओपनिंग बल्लेबाज के लिए किसी सपने से कम नहीं है. मंधाना की इस लाजवाब फॉर्म ने भारत को टूर्नामेंट में मजबूती से टिकाए रखा है.

मंधाना ने जड़ा अर्धशतक

इस मुकाबले से पहले भारत ने इस वर्ल्ड कप में तीन मैच खेले हैं, जिसमें से दो में जीत मिली और एक में हार का सामना करना पड़ा. यह भारत का चौथा मुकाबला है और टीम ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है. हालांकि टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर ये है कि इस टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में संघर्ष करने वाली मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (खबर लिखे जाने तक) अर्धशतक जड़ते हुए अपनी फॉर्म में वापसी के संकेत दिए हैं. 

Tags: CricketIND-W Vs AUS-Wmost runs in a calender year in womens cricketsmriti mandhanaSmriti Mandhana World RecordWomen cricket recordswomens odi world cup 2025
