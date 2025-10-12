Jasprit Bumrah ने फेंकी ऐसी गेंद बल्लेबाज़ रह गया हक्का-बक्का, दूर जाकर गिरा स्टंप

Jasprit Bumrah Bowling: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने अपनी पकड़ काफी ज़्यादा मज़बूत कर ली है. इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए अपनी पारी 518 रन बनाकर घोषित कर दी. इस मुकाबले की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल ने भारत की तरफ से शतक लगाए. इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 248 रनों पर सिमट गई और भारतीय टीम को 270 रनों की अहम बढ़त मिल गई. भारतीय गेंदबाज़ों ने भी शानदार खेल दिखाया, कुलदीप यादव ने जहां 5 विकेट हॉल लिया तो वहीं जडेजा ने भी 3 विकेट चटकाए. लेकिन इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने एक ऐसी तूफानी गेंद फेंकी जिसे देखने के बाद बल्लेबाज़ हक्का-बक्का रह गया. उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या गया है और कैसे उसका स्टंप हवा में उड़ गया और वो क्लीन बोल्ड हो गया.

बुमराह ने बल्लेबाज़ को किया हक्का-बक्का

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में तीसरे दिन के लंच ब्रेक के बाद पहला ओवर जसप्रीत बुमराह ने किया और इस ओवर में बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाड़ी खैरी पियरे को पवेलियन की राह दिखाई. बुमराह ने एक शानदार गेंद फेंकी, जिस पर पियरे चारों खाने चित नज़र आए. दरअसल वो बुमराह की इस गेंद पर डिफेंस करना चाहते थे, लेकिन जब तक उनका बल्ला नीचे आता, तब तक तो स्टंप हवा में उड़ चुका था और उनका विकेट गिर चुका था. मजेदार बात ये है कि बुमराह की ये गेंद इतनी तेज़-तर्रार था कि स्टंप कलाबाजी करते हुए काफी दूर जा कर गिरा.

खास बात ये है कि खुद का विकेट गिरने के बाद खैरी पियरे काफी हैरान और परेशान दिखाई दिए. उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर कब बुमराह की गेंद आई और कब उसने स्टंप उड़ा दिए. हालांकि बाद में खैरी पियरे ने बुमराह की इस शानदार गेंद पर उनकी तारीफ भी की और फिर बुमराह ने भी उन्हें अपने अंदाज़ में थैंक्स कहा. इस तरह से बुमराह की इस तूफानी गेंद पर बल्लेबाज़ पूरी तरह से हक्का-बक्का रह गया.

Ballebaaz aur stumps, dono ko hai Jassi bhai aur Siuuuraj ka khauf 💀 pic.twitter.com/ZrCoCfvRj9 — Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) October 12, 2025

टीम इंडिया की पकड़ मजबूत

बात अगर इस सीरीज़ की करें तो पहली ही टीम इंडिया इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है. दूसरे टेस्ट मैच में भी भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 248 रनों पर सिमटकर 270 रनों की अहम बढ़त बनाई. इसके बाद शुभमन गिल एंड कंपनी ने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन खेलने का मौका दिया और विंडीज की टीम ने दूसरी पारी में तीसरे दिन के चायकाल तक 35 रन पर 3 विकेट गंवाए और भारत के पास 235 रनों की बड़ी बढ़त मजबूत कही. ऐसे में लगता है कि पहले मैच की तरह ही भारतीय टीम दूसरे मुकाबले में भी पारी से जीत दर्ज़ करते हुए विंडीज का क्लीन स्वीप कर देगी.

