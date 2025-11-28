Home > खेल > SMAT 2025: एक ही मैच में 2-2 बार OUT हुआ Team India का तूफानी खिलाड़ी, फिर बीच मैदान मच गया कोहराम

SMAT 2025: टीम इंडिया को अगली वनडे सीरीज़ द.अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है. इस सीरीज़ में भारतीय टीम की कप्तानी के एल राहुल करते हुए नज़र आएंगे. वनडे सीरीज़ का पहला मैच 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा. जहां एक तरफ टीम इंडिया इस सीरीज़ के लिए पसीना बहा रही है.

By: Pradeep Kumar | Published: November 28, 2025 6:32:21 PM IST

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: भारतीय टीम का अगला मिशन द.अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज़ खेलना है. इस सीरीज़ में भारतीय टीम की कप्तानी के एल राहुल करते हुए नज़र आएंगे. वनडे सीरीज़ का पहला मैच 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा. जहां एक तरफ टीम इंडिया इस सीरीज़ के लिए पसीना बहा रही है. वहीं दूसरी तरफ घरेलू क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 खेली जा रही है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप सी में पंजाब और हरियाणा की टीमों के बीच एक रोमांचक खेला गया. इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं. सबसे खास बात तो ये रही की भारतीय टीम का एक तूफानी बल्लेबाज़ इस मैच में 2-2 बार आउट हो गया और फिर इसके बाद मैच में रोमांच का तड़का लग गया. 

फ्लॉप हुआ टीम इंडिया का तूफानी खिलाड़ी 

टीम इंडिया के तूफानी बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में पंजाब की टीम की कप्तानी कर रहे हैं. लेकिन इस मैच में पंजाब की टीम को हार का सामना करना पड़ा. कप्तान अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन भी इस मैच में कुछ खास नहीं रहा. खास बात ये रही कि इस मैच में धोनी के एक धुरंधर ने अभिषेक शर्मा को दो-दो बार आउट कर पवेलियन की राह दिखा दी. अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही मैच में एक खिलाड़ी दो-दो बार आउट कैसे हो गया? तो आपको बता दें कि इस मैच का रिजल्ट सुपर ओवर से निकला. दरअसल हरियाणा की टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 207 रन बनाए थे. पंजाब की टीम को जीत के लिए 208 रनों का लक्ष्य मिला था. लेकिन पंजाब की टीम 20 ओवर में 207 रन बना पाई और मैच टाई हो गया. फिर मैच का रिजल्ट सुपर ओवर से निकला.

अभिषेक पर भारी पड़ा ये खिलाड़ी

तूफानी बल्लेबाज़ी करने के लिए मशहूर अभिषेक शर्मा इस मैच में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए. वो 5 गेंदों में 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. अंशुल कम्बोज ने अभिषेक को क्लीन बोल्ड कर दिया और उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी. इसके बाद बारी जब सुपर ओवर की आई तो कम्बोज ने अभिषेक शर्मा को खाता तक खोलने का मौका नहीं दिया. इस तरह से कम्बोज ने अभिषेक को एक ही मैच में 2-2 बार आउट कर दिया.   

