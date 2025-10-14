Home > खेल > Mohammed Shami: क्या शमी की फिटनेस को लेकर अगरकर ने फैलाई अफवाह? शमी ने मैनेजमेंट को सुनाई खरी-खरी!

भारतीय तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी ने टीम प्रबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वह रणजी ट्रॉफी खेल सकते हैं, तो वनडे में क्यों नहीं. इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है. आइये जानते हैं मोहम्मद शमी ने क्या कुछ कहा?

October 14, 2025

अनुभवी भारतीय तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी ने टीम प्रबंधन पर तंज कसते हुए कहा है कि उनकी फिटनेस को लेकर गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वह रणजी ट्रॉफी खेल सकते हैं, तो वनडे मैचों के लिए टीम में जगह क्यों नहीं मिली? शमी ने अपनी बात में स्पष्ट किया कि संवाद की कमी प्रबंधन की ओर से थी.

भारतीय टीम इस दौरे पर तीन वनडे और पाँच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी. शमी ने अपनी खराब फिटनेस की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वह इन मैचों के लिए तैयार हैं. भारतीय तेज़ गेंदबाज़ ने कहा कि संवाद की कमी प्रबंधन की ओर से थी, उनकी ओर से नहीं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगर वह रणजी ट्रॉफी के लिए फिट हैं, तो वनडे क्यों नहीं खेल सकते?

शमी को मिली रणजी टीम में जगह 

शमी को भारतीय टीम में जगह नहीं मिली थी, लेकिन उन्हें 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी के लिए बंगाल टीम में शामिल किया गया है. बंगाल क्रिकेट संघ ने टीम की घोषणा करते हुए बताया कि अभिमन्यु ईश्वरन को कप्तान नियुक्त किया गया है.

ड्रेसिंग रूम में फूट-फूट कर रोने लगे खिलाड़ी, बांग्लादेश की कप्तान ने किया बड़ा खुलासा

शमी ने फिटनेस को लेकर क्या कहा 

शमी ने क्या कहा “भारतीय टीम ने उनसे उनकी फिटनेस पर चर्चा नहीं की. मुझे अपनी फिटनेस के बारे में उन्हें नहीं बताना चाहिए.. उन्हें मुझसे पूछना चाहिए था. अगर मैं चार दिवसीय क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो 50 ओवर के मैच क्यों नहीं खेल सकता? अगर मैं फिट नहीं होता, तो मैं एनसीए में होता, यहाँ रणजी ट्रॉफी मैच नहीं खेल रहा होता.

अगरकर ने मचाया बवाल

गौरतलब है कि शमी का बयान मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के बयान से अलग है, जिन्होंने तेज़ गेंदबाज़ को टीम में शामिल न करने का कारण बताया था. अगरकर ने कहा था, “मुझे कोई अपडेट नहीं मिला है.. शमी दलीप ट्रॉफी में खेले थे. लेकिन उन्होंने पिछले दो-तीन सालों में ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला है. मुझे लगता है कि उन्होंने बंगाल और दलीप ट्रॉफी के लिए एक मैच खेला है. एक कलाकार के तौर पर, हम जानते हैं कि वह क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्रिकेट खेलना ज़रूरी है.”

कोहली-रोहित खेलेंगे 2027 का वनडे विश्व कप? Gautam Gambhir ने कर दिया साफ

