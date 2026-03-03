Home > क्रिकेट > Sanju Samson: संजू सैमसन पर लगेगा मैच बैन? IND vs WI सुपर 8 के मैच में की थी ऐसी गलती, ICC ले सकता है बड़ा एक्शन

Sanju Samson: संजू सैमसन पर लगेगा मैच बैन? IND vs WI सुपर 8 के मैच में की थी ऐसी गलती, ICC ले सकता है बड़ा एक्शन

Sanju Samson Match Ban: मशहूर ईडन गार्डन्स में इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच हुए सुपर 8 मैच में, संजू सैमसन ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पारी खेली और सिर्फ़ 50 गेंदों पर नाबाद 97 रन बनाए. इस पारी से, उन्होंने टीम इंडिया को चल रहे T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमी-फ़ाइनल में जगह पक्की करने में मदद की.

By: Heena Khan | Last Updated: March 3, 2026 10:04:28 AM IST

sanju samson
sanju samson


Sanju Samson Match Ban: मशहूर ईडन गार्डन्स में इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच हुए सुपर 8 मैच में, संजू सैमसन ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पारी खेली और सिर्फ़ 50 गेंदों पर नाबाद 97 रन बनाए. इस पारी से, उन्होंने टीम इंडिया को चल रहे T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमी-फ़ाइनल में जगह पक्की करने में मदद की. संजू ने अपनी मैच जिताने वाली पारी के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच का अवॉर्ड भी जीता. अगले मैच में, मेन इन ब्लू का सामना 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड से होगा. लेकिन, संजू मुश्किल में पड़ सकते हैं क्योंकि ICC सेमी-फ़ाइनल मैच से पहले उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकता है.

You Might Be Interested In

आखिर क्यों मुसीबत में पड़े संजू ?

जानकारी के मुताबिक मैच जिताने वाला बाउंड्री लगाने के बाद संजू सैमसन इमोशन से भर गए और उन्होंने अपना हेलमेट फेंका और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया. यह सेलिब्रेशन उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि इसे प्लेयर बिहेवियर से जुड़े ICC कोड ऑफ़ कंडक्ट का वायलेशन माना जा सकता है.

Aaj  Ka Mausam: क्या होली के रंग में भंग मिलाएगी बारिश! जानें दिल्ली से लेकर बिहार तक कैसा रहेगा मौसम, IMD का अलर्ट

ICC ले सकती है बड़ा फैसला 

ICC कोड ऑफ़ कंडक्ट फॉर प्लेयर्स एंड प्लेयर सपोर्ट पर्सनेल, ऑन-फील्ड बिहेवियर और ऐसे कामों को कंट्रोल करता है जो क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ हैं. इसमें क्रिकेट इक्विपमेंट या कपड़ों के गलत इस्तेमाल और अलग-अलग तरह के गलत कामों के प्रोविज़न शामिल हैं. संजू के मामले में, हेलमेट फेंकना लेवल 1 का ऑफेंस हो सकता है क्योंकि इसे गलत, लापरवाह या पोटेंशियली खतरनाक माना जाता है.

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-3ICCsanju samsanT20 World CupTeam India
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होली नहीं खेलना चाहते? तो देख डालें ये 5 कॉमेडी...

March 2, 2026

एक इंसान रोज कितनी सांस लेता होगा?

March 2, 2026

रंगों के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का, होली वीक में ओटीटी...

March 2, 2026

ये हैं दुनिया के सबसे हैंडसम मर्द, भारत के इस...

March 2, 2026

बिना इनकम टैक्स भी दुबई इतना अमीर कैसे?

March 1, 2026

होली के बाद बालों से रंग कैसे हटाएं? जानें आसान...

March 1, 2026
Sanju Samson: संजू सैमसन पर लगेगा मैच बैन? IND vs WI सुपर 8 के मैच में की थी ऐसी गलती, ICC ले सकता है बड़ा एक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sanju Samson: संजू सैमसन पर लगेगा मैच बैन? IND vs WI सुपर 8 के मैच में की थी ऐसी गलती, ICC ले सकता है बड़ा एक्शन
Sanju Samson: संजू सैमसन पर लगेगा मैच बैन? IND vs WI सुपर 8 के मैच में की थी ऐसी गलती, ICC ले सकता है बड़ा एक्शन
Sanju Samson: संजू सैमसन पर लगेगा मैच बैन? IND vs WI सुपर 8 के मैच में की थी ऐसी गलती, ICC ले सकता है बड़ा एक्शन
Sanju Samson: संजू सैमसन पर लगेगा मैच बैन? IND vs WI सुपर 8 के मैच में की थी ऐसी गलती, ICC ले सकता है बड़ा एक्शन