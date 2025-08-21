Rohit Sharma: डूबता करियर बचाने के लिए रोहित शर्मा ने लिया बड़ा फैसला! सुनकर खुशी के झूम उठेंगे ‘हिटमैन’ के फैंस

Rohit Sharma: बीते कुछ दिनों में कई कई रिपोर्ट्स में दबी जबान से यह बात कही गई की रोहित शर्मा अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज़ के बाद वनडे इंटरनेशनल से भी संन्यास ले सकते हैं या फिर उन्हें भारतीय टीम की कप्तानी से हटाया जा सकता है। हालाँकि, इस बीच रोहित शर्मा ने फैसला किया है उसके देख ऐसा नहीं लगता। रोहित ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारत में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाली सीरीज़ में खेलना चाहते हैं। रोहित इस सीरीज़ में अच्छा प्रदर्शन करके आत्मविश्वास के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना चाहेंगे।

ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेलेंगे 3 वनडे

रेवस्पोर्ट्ज़ की मानें तो रोहित ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से पहले ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच होने वाली अनाधिकारिक वनडे सीरीज़ में खेलने की इच्छा जताई है। ऑस्ट्रेलिया-ए टीम सितंबर में भारत का दौरा करेगी और यहाँ भारत-ए टीम के साथ दो अनाधिकारिक टेस्ट मैच और तीन वनडे मैच खेलेगी। दोनों टेस्ट मैच लखनऊ में खेले जाएँगे, जबकि वनडे मैच कानपुर में होंगे।

माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद रोहित को वनडे के भविष्य के बारे में सोचने के लिए कहा जा सकता है। ऐसे में रोहित टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। रोहित शायद ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेलने की तैयारी इसलिए कर रहे हैं ताकि वह अपने प्रदर्शन से लोगों को जवाब दे सकें।

रोहित ने आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था

वनडे टीम के कप्तान रोहित ने भारत के लिए आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में वनडे मैच खेला था। रोहित ने चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था। रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में जबरदस्त अर्धशतक लगाया था। रोहित ने 76 रनों की पारी खेली थी। रोहित ने भारत को ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी।

टेस्ट और टी20 से संन्यास

बता दें कि रोहित ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। रोहित ने साल 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया था। इसके बाद इसी साल मई में रोहित ने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लेकर फैंस को चौंका दिया था। रोहित अब भारत के लिए वनडे खेलते नजर आएंगे।

