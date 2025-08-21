Asia Cup 2025: ’14 सितंबर को होगा एक और मजाक…’, IND-PAK मुकाबले पर भड़का पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर, सुनकर PCB को आ जाएगी शर्म

Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए भारत और पाकिस्तान, दोनों टीमों के दल का ऐलान हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद एक बार फिर दोनों टीमें दुबई के मैदान पर एक दूसरे से मुख़ब्ला खेलने वाली हैं। गौरतलब है कि इस बार एशिया कप में टी20 फॉर्मेंट में खेला जा रहा है क्योंकि अगले साल टी-20 विश्व कप भी होने जा रहा है। दुबई के मैदान पर दोनों टीमें 14 सितंबर को आपस में भिड़ने वाली हैं। बहुत से लोगों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार है तो वहीं कुछ क्रिकेट प्रशंसक इसका विरोध भी कर रहे हैं। वे भारतीय खिलाड़ियों से इस मैच में न खेलने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान, एक पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी का भी इस मैच पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने 14 सितंबर को होने वाले इस मैच को ‘मज़ाक’ करार दिया है।

क्या कहा बासित अली ने?

एक यूट्यूब शो ‘गेम प्लान’ के दौरान, पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि “14 सितंबर को जब भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, को एक और मज़ाक होगा”। इस दौरान उन्होंने पीसीबी द्वारा खिलाड़ियों को दिए जाने वाले केंद्रीय अनुबंध को भी मज़ाक बताया। उन्होंने कहा कि यह खिलाड़ियों के साथ मज़ाक है। इस दौरान पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज़ कामरान अकमल भी मौजूद थे।

इससे पहले भी बासित अली एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर बड़ा बयान दे चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं दुआ करता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एशिया कप में एक-दूसरे के खिलाफ खेलने से मना कर दें, जैसा उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) 2025 में किया था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो टीम इंडिया के खिलाड़ी पाकिस्तान को बुरी तरह हरा देंगे। बासित अली इस समय पीसीबी की कार्यशैली से काफी नाराज हैं।

एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा

एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा गया है। इन दोनों टीमों के अलावा यूएई और ओमान की टीमें हैं।

दूसरे ग्रुप में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकांग की टीमें हैं। टीम इंडिया 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में होगा।

