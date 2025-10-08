India vs Australia: ‘कोहली-रोहित के साथ बातचीत की कमी, बदलाव नहीं आदेश चल रहा है’, अश्विन का BCCI पर तीखा वार

Selection Committee: पूर्व भारतीय क्रिकेटर Ravichandran Ashwin ने बुधवार को विराट कोहली-रोहित शर्मा वनडे विवाद से निपटने के BCCI के तरीके की कड़ी आलोचना की और इस मुद्दे पर बोर्ड की ‘संवाद और संवेदनशीलता की कमी’ पर सवाल उठाए. कोहली और रोहित के भारत की वनडे विश्व कप योजनाओं में शामिल होने की अटकलों के बीच, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर द्वारा कोई बयान न दिए जाने के बीच, अश्विन ने पूछा कि जब दोनों ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, तब चयनकर्ताओं ने 2027 विश्व कप के लिए अपने रोडमैप के बारे में क्यों नहीं बताया.

अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते हुए अश्विन ने कोहली और रोहित के भविष्य और सिलेक्शन कमिटी द्वारा शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान नियुक्त करने के फैसले पर अटकलों के सही और गलत पहलुओं पर विस्तार से बात नहीं की, बल्कि अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर चल रहे खिलाड़ियों के साथ बेहतर बातचीत की आवश्यकता पर ज़ोर दिया.

रोहित-कोहली के बीच नॉलेज ट्रांसफर की कमी

पिछले दिसंबर में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले इस अनुभवी गेंदबाज़ ने आगे बताया कि भारतीय क्रिकेट में उचित बदलाव योजना का अभाव है, कोहली और रोहित जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों और उभरती प्रतिभाओं के बीच नॉलेज ट्रांसफर और बातचीत बहुत कम है, जिससे दबाव, चोटों या नेतृत्व बदलावों को प्रभावी ढंग से संभालने का कोई रोडमैप नहीं बनता.

उन्होंने कहा कि एक तरफ चयन है, दूसरी तरफ कोहली और रोहित. ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. चयन की जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि चयनकर्ता आगे बढ़ रहे हैं. हालांकि, इस प्रक्रिया में उनके पास दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने करियर के अंत के करीब हैं. हालांकि, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपको ऐसे खिलाड़ियों को संभालने के तरीके में सुधार करने की ज़रूरत है. यह कहना बहुत आसान है कि वे बूढ़े हो गए हैं और उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए. हमारे ऐसा सोचने का एक कारण यह है कि हम IPL में कई युवा खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखते हैं, और हमारा मानना है कि वे इन अनुभवी खिलाड़ियों की जगह ले सकते हैं. हालांकि, इस प्रक्रिया के दौरान एक चीज़ जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज़ कर देते हैं, वह है बेहतर कम्युनिकेशन और नॉलेज ट्रांसफर. मैं अनुरोध करता हूं कि भविष्य में इस पर ध्यान दिया जाए.

नॉलेज ट्रांसफर या KT का मतलब यह नहीं है कि कोहली और रोहित शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को नए शॉट सिखाएंगे, बल्कि यह उन्हें दबाव की परिस्थितियों और इंजरी से निपटने का तरीका सिखाएगा. कोहली और रोहित ने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में जिस तरह से बल्लेबाजी की, उन्हें कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या KT के लिए कोई जगह है? भारतीय क्रिकेट में केटी के लिए वास्तव में कोई जगह नहीं है क्योंकि कोई बदलाव का दौर नहीं होता. राहुल द्रविड़ एक समय कोच थे, फिर गौतम गंभीर ने पदभार संभाला. हमारे पास ऐसा कोई खाका नहीं था कि द्रविड़ के बाद गंभीर ही कोच होंगे, इसलिए द्रविड़ से KT लेना संभव नहीं था. और गंभीर के बाद KT किसके लिए जाएगा? अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई रोडमैप नहीं है, तो खिलाड़ियों की तरफ से भी ऐसा नहीं हो सकता.

बातचीत में पारदर्शिता और बेहतर दृष्टिकोण ज़रूरी

उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कोहली और रोहित के साथ बातचीत पहले ही हो चुकी होगी. लेकिन अगर यह अभी हुआ है, तो पिछले साल वर्ल्ड कप में टी20 इंटरनेशनल से उनके संन्यास के समय क्यों नहीं हुआ? अगर उन्हें तब बताया गया होता, तो वे कहते, ‘ठीक है, बॉस, क्या हम खेलना चाहते हैं क्योंकि टीम यही दिशा चाहती है और यही विकल्प हैं?’ लेकिन इससे बहुत सी अनजान जगह बच जाती है, जिससे अटकलें लगने लगती हैं. और अटकलें नहीं लगनी चाहिए. सीधी बातचीत होनी चाहिए थी. अगर बातचीत स्पष्ट और पारदर्शी नहीं है, और अगर यह दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ नहीं किया जाता है, तो यह खिलाड़ियों को बहुत कमज़ोर स्थिति में डाल देता है.

अश्विन ने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि भारतीय क्रिकेट में कोहली और रोहित के योगदान को देखते हुए, BCCI का उनसे स्पष्ट संवाद, सम्मान और अवसर प्रदान करने का दायित्व है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि वर्ल्ड कप से पहले उनकी निरंतर भागीदारी के लिए संवेदनशीलता और उचित व्यवहार आवश्यक है.

