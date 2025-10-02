एशिया कप में भारत से हार के बाद पाक खिलाड़ियों को लगा बड़ा झटका, नहीं कर पाएंगे ये काम
PCB ने कथित तौर पर एशिया कप में भारत से हार के बाद विदेशी टी-20 लीग में भाग लेने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के एनओसी पर रोक लगा दी है.

Published: October 2, 2025

PCB: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों को विदेश की टी20 लीग में खेलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी करने पर रोक लगा दी है. ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार एशिया कप फाइनल में भारत से पाकिस्तान की पांच विकेट से हार के बाद बोर्ड ने विदेशी टी20 लीग में भाग लेने के लिए एनओसी पर फिलहाल रोक लगा दी है.

विवादों में घिरे नक़वी

नक़वी हाल ही में विवादों में घिरे थे जब भारतीय टीम ने उनसे एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था (वे एसीसी अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं). जिसके बाद नकवी ने भारतीय टीम को उनकी ट्रॉफी ही नहीं दी.

क्या एशिया कप हार के बाद पाक खिलाड़ियों की मुश्किल बढ़ेगी?

ईएसपीएन क्रिकइन्फो की रिपोर्ट में बताया गया है कि बाबर आज़म, मोहम्मद रियाजान और शाहीन अफरीदी जैसे सात बड़े खिलाड़, जो पहले विदेशी लीग खेलने के लिए NOC ले चुके थे अब उनकी अनुमति रोक दी गई है.

तीन पाक खिलाड़ी 30 सितंबर को होने वाली ILT20 नीलामी में हिस्सा लेने वाले थे लेकिन PCB के इस फैसले के कारण वे फिलहाल विदेश में खेलने नहीं जा पाएंगे.

कितने विदेशी लीग खेल सकते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी ?

बता दें कि PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों को साल में केवल दो विदेशी लीगों में खेलने की अनुमति होती है. बाबर आज़म पहले ही सिडनी सिक्सर्स के लिए साइन कर चुके हैं, जबकि मोहम्मद रियाजान मेलबर्न रेनगेड्स के लिए बिग बैश लीग (BBL) में खेलेंगे, जो 14 दिसंबर से शुरू हो रही है.

अश्विन BBL में खेलने को तैयार

बिग बैश लीग की बात करें तो, 2011 ICC विश्व कप और 2013 ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले रविचंद्रन अश्विन जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है. और IPL से भी अलविदा कह दिया है. ऑस्ट्रेलियाई लीग में सिडनी थंडर का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं।

