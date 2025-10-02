क्या करते हैं Abhishek Sharma के जीजा जी? बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है कोमल शर्मा की लव स्टोरी

टीम इंडिया के क्रिकेटर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) की बहन कोमल शर्मा (Komal Sharma) लुधियाना के एक युवा व्यवसायी लविश ओबेरॉय (Lovish Oberoi) के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. शादी 3 अक्टूबर को अमृतसर में एक गुरुद्वारे में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ होगी.

कोमल और लविश की मुलाक़ात एक दोस्त के ज़रिए हुई और बाद में सोशल मीडिया के ज़रिए दोनों एक-दूसरे के करीब आए. दोस्ती से शुरू हुआ यह रिश्ता धीरे-धीरे प्यार में बदल गया. चार साल तक डेट करने के बाद अब यह कपल शादी के बंधन में बंधने जा रहा है.

लविश ओबेरॉय कौन हैं? (Who is Lovish Oberoi?)

लविश ओबेरॉय की लिंक्डइन प्रोफ़ाइल से पता चलता है कि वह लुधियाना ईस्ट में रहते हैं. लविश ओबेरॉय ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय से कॉलेज की पढ़ाई की है. लविश ओबेरॉय के इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल पर भी अच्छी-खासी संख्या में फ़ॉलोअर्स हैं. इंस्टाग्राम पर उनके कुल 21.5 हज़ार फ़ॉलोअर्स हैं.

कोमल शर्मा और लविश ओबेरॉय की प्रेम कहानी (Komal Sharma and Lovish Oberoi love story)

जून 2025 में कोमल ने शिमला में एक निजी पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान लविश ओबेरॉय से सगाई कर ली. सगाई की तस्वीरें अभिषेक ने अपने इंस्टाग्राम पर साझा कीं. इनसाइडस्पोर्ट के अनुसार लविश एक व्यवसायी हैं और गोल्फ में उनकी गहरी रुचि है.

कोमल शर्मा ने अमृतसर किया ग्रेजुएशन

कोमल शर्मा पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं. उन्होंने 2018 में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की जिसके बाद उन्होंने 2021 में निम्स विश्वविद्यालय जयपुर से ऑर्थोपेडिक्स में मास्टर डिग्री प्राप्त की.

Abhishek Sharma की बहन कोमल शर्मा क्या करती है ?

कोमल शर्मा की काम की बात करें तो वह अमृतसर के एस.जी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज में एक फिजियोथेरेपिस्ट (Physiotherapist) हैं. ऑर्थोपेडिक्स में उनकी विशेषज्ञता मस्कुलोस्केलेटल समस्याओं से निपटने में उनकी दक्षता को भी दर्शाती है जो क्रिकेट जैसे खेल में बेहद ज़रूरी है.

Abhishek Sharma ने बहन की शादी में भांगड़ा किया

अभिषेक शर्मा ने लुधियाना में बहन कोमल शर्मा के प्री-वेडिंग फंक्शन में अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन किया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अभिषेक के गुरु युवराज भी मंच पर उनके साथ थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस ओपनर ने पंजाबी गायक रंजीत बावा के साथ भांगड़ा की धुनों पर कदमताल मिलाया. इस तरह शाम में और भी चार चाँद लग गए. अभिषेक अपने होने वाले बहनोई के साथ डांस फ्लोर पर शामिल हुए.