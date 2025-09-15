राष्ट्रगान की जगह बजा ‘जलेबी बेबी’ गाना, पाकिस्तान का ऐसी घटनाओं से है पुराना कनेक्शन

Pakistan National Anthem : एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मुकाबला रविवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में तनावपूर्ण और असहज माहौल में शुरू हुआ. टॉस से लेकर मैच के खत्म होने तक भारतीय खिलाड़ियों पाक खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया. इससे बुखलाए पाक ने बाद में भारत की शिकायत भी की है.

इसके अलावा मैच शुरू होने से पहले कुछ ऐसा भी हुआ जिसे देख हर कोई हैरान रह गया. जिसके वजह से पाकिस्तानी टीम की हजारों लोगों के सामने फजीहत हो गई थी. असल में पाक के राष्ट्रगान की जगह मैदान में ‘जलेबी बेबी’ गाना बजा. वैसे ये पहली बार नहीं हैं ऐसी घटनाओं का पाकिस्तान के साथ कनेक्शन काफी पुराना रहा है. पाक में इस साल हुई चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था.

ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड मैच में भी हुई थी गड़बड़ी

आपको बता दें कि पाकिस्तान में चल रही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच के दौरान गलती से ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रगान की जगह भारतीय राष्ट्रगान बज गया. यह घटना पाकिस्तान के लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम में हुई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ. आपको बता दें कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेल रही है, क्योंकि राजनीतिक तनाव के कारण वह अपने मैच दुबई में खेल रही है.

पाक की हुई थी काफी फजीहत

पाक में विदेशी टीम के मैच में भारत का राष्ट्रगान बजने की घटना के बाद PCB की जमकर आलोचना हुई थी. बचा कुचा काम सोशल मीडिया ने कर दिया. यूजर्स ने जमकर पाक की फजीहत की. हालांकि भारतीय राष्ट्रगान कुछ सेकंड के लिए ही बजा था, उसके बाद उसे रोक दिया गया और सही राष्ट्रगान बजाया गया.

कप्तान सूर्यकुमार का पाक को जवाब

सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा “हमने टीम के साथ मिलकर फैसला लिया. हम सिर्फ़ खेलने आए थे. हमने उन्हें जवाब दिया. कुछ चीज़ें खेल भावना से परे होती हैं. हम इस जीत को अपने सशस्त्र बलों को समर्पित करते हैं जिन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में हिस्सा लिया और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं”.

भारत ने पाकिस्तान को हर क्षेत्र में मात दी और यह मुकाबला बिलकुल बेमेल साबित हुआ. टॉस के समय भी, सूर्यकुमार ने सलमान से न तो बातचीत की और न ही हाथ मिलाया.

क्रिकेट के लिए बिरयानी छोड़ने वाले ऑटो ड्राइवर के बेटे को ICC ने दिया बड़ा इनाम