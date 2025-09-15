क्रिकेट के लिए बिरयानी छोड़ने वाले ऑटो ड्राइवर के बेटे को ICC ने दिया बड़ा इनाम
Home > खेल > क्रिकेट के लिए बिरयानी छोड़ने वाले ऑटो ड्राइवर के बेटे को ICC ने दिया बड़ा इनाम

क्रिकेट के लिए बिरयानी छोड़ने वाले ऑटो ड्राइवर के बेटे को ICC ने दिया बड़ा इनाम

Mohammed Siraj ICC Men Player of the Month: इंग्लैण्ड के खिलाफ तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी में मोहम्मद सिराज के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत आईसीसी ने उन्हें आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है.

By: Sohail Rahman | Published: September 15, 2025 4:59:33 PM IST

Mohammed Siraj
Mohammed Siraj

Mohammed Siraj Profile: आईसीसी की आधिकारिक वेबसाइट (Official Website of ICC) के अनुसार, भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (mohammed siraj) को इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल टेस्ट में उनके लगातार मैच जिताऊ स्पेल के लिए अगस्त 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ (ICC Men’s Player of the month) का पुरस्कार दिया गया है. इस महीने में वह एकमात्र मैच का हिस्सा थे. सिराज के शानदार स्पेल, जिसमें उन्होंने दोनों पारियों में 21.11 की औसत से नौ विकेट लिए, उन्होंने भारत को न केवल एक मुश्किल परिस्थिति से निकाला, बल्कि इंग्लैण्ड के खिलाफ आखिरी टेस्ट जीतने में भी मदद की, जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज ने जो प्रदर्शन किया, वो काबिले तारीफ है. सिराज के इस बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत यह सीरीज हारते-हारते बचा. 

इंग्लैण्ड के खिलाफ सिराज ने झटके 23 विकेट (Siraj took 23 wickets against England)

इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम टेस्ट के बाद यह तेज गेंदबाज आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाज रैंकिंग (ICC Men’s Test Bowlers Rankings) में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करने में भी सफल रहा, जब वह पांच टेस्ट मैचों में 32.43 की औसत से 23 विकेट लेने में सफल रहा, जिसमें दो बार पांच विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है. अगर मोहम्मद सिराज के टेस्ट विकेट (Test Cricket) की बात करें तो, तेज गेंदबाज सिराज ने अब तक 41 मैच खेले हैं, जिसकी 76 पारियों में उन्होंने 123 विकेट झटके हैं. अगर उनके टेस्ट रैंकिंग (Test Ranking) की बात करें तो मोहम्मद सिराज अपने करियर के सर्वश्रेठ रैंकिंग 15 पर काबिज है.

सिराज का वनडे और टी-20 करियर (Siraj’s ODI and T20 career)

मोहम्मद सिराज के टी-20 करियर (mohammed siraj t-20 and one day career) और वनडे करियर को देखें तो मोहम्मद सिराज ने बहुत कम टी-20 मैच खेलें हैं. 16 टी-20 मैचों में  मोहम्मद सिराज केवल 14 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं. अगर उनके अब तक के करियर को देखें तो टी-20 से ज्यादा टेस्ट और वनडे मैच ज्यादा खेलने का मौका मिला है. उन्होंने 44 वनडे मैच में 71 विकेट झटके हैं. वनडे रैंकिंग (one day ranking) की बात करें तो वो वर्तमान समय में दुनिया के नंबर वन गेंदबाज हैं. टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद सिराज ने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 (border gavaskar trophy 2025) में मोहम्मद सिराज ने 20 विकेट झटके थे. भारतीय पिचों को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैण्ड के खिलाफ मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. 

यह भी पढ़ें :- 

Asia Cup 2025: सुरेश रैना ने की सूर्यकुमार यादव के ‘मन की बात’, खुलासे से पूरे पाकिस्तान में मचा ‘हड़कंप’

‘हिम्मत है तो आ जाओ’ आसिम मुनीर नहीं तो किसने दी भारत को युद्ध की धमकी?

Tags: mohammed icc men player of the monthMohammed Sirajmohammed siraj odi wicketmohammed siraj profilemohammed siraj test wicket
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
क्रिकेट के लिए बिरयानी छोड़ने वाले ऑटो ड्राइवर के बेटे को ICC ने दिया बड़ा इनाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्रिकेट के लिए बिरयानी छोड़ने वाले ऑटो ड्राइवर के बेटे को ICC ने दिया बड़ा इनाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्रिकेट के लिए बिरयानी छोड़ने वाले ऑटो ड्राइवर के बेटे को ICC ने दिया बड़ा इनाम
क्रिकेट के लिए बिरयानी छोड़ने वाले ऑटो ड्राइवर के बेटे को ICC ने दिया बड़ा इनाम
क्रिकेट के लिए बिरयानी छोड़ने वाले ऑटो ड्राइवर के बेटे को ICC ने दिया बड़ा इनाम
क्रिकेट के लिए बिरयानी छोड़ने वाले ऑटो ड्राइवर के बेटे को ICC ने दिया बड़ा इनाम