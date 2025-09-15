क्रिकेट के लिए बिरयानी छोड़ने वाले ऑटो ड्राइवर के बेटे को ICC ने दिया बड़ा इनाम

Mohammed Siraj Profile: आईसीसी की आधिकारिक वेबसाइट (Official Website of ICC) के अनुसार, भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (mohammed siraj) को इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल टेस्ट में उनके लगातार मैच जिताऊ स्पेल के लिए अगस्त 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ (ICC Men’s Player of the month) का पुरस्कार दिया गया है. इस महीने में वह एकमात्र मैच का हिस्सा थे. सिराज के शानदार स्पेल, जिसमें उन्होंने दोनों पारियों में 21.11 की औसत से नौ विकेट लिए, उन्होंने भारत को न केवल एक मुश्किल परिस्थिति से निकाला, बल्कि इंग्लैण्ड के खिलाफ आखिरी टेस्ट जीतने में भी मदद की, जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज ने जो प्रदर्शन किया, वो काबिले तारीफ है. सिराज के इस बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत यह सीरीज हारते-हारते बचा.

इंग्लैण्ड के खिलाफ सिराज ने झटके 23 विकेट (Siraj took 23 wickets against England)

इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम टेस्ट के बाद यह तेज गेंदबाज आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाज रैंकिंग (ICC Men’s Test Bowlers Rankings) में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करने में भी सफल रहा, जब वह पांच टेस्ट मैचों में 32.43 की औसत से 23 विकेट लेने में सफल रहा, जिसमें दो बार पांच विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है. अगर मोहम्मद सिराज के टेस्ट विकेट (Test Cricket) की बात करें तो, तेज गेंदबाज सिराज ने अब तक 41 मैच खेले हैं, जिसकी 76 पारियों में उन्होंने 123 विकेट झटके हैं. अगर उनके टेस्ट रैंकिंग (Test Ranking) की बात करें तो मोहम्मद सिराज अपने करियर के सर्वश्रेठ रैंकिंग 15 पर काबिज है.

सिराज का वनडे और टी-20 करियर (Siraj’s ODI and T20 career)

मोहम्मद सिराज के टी-20 करियर (mohammed siraj t-20 and one day career) और वनडे करियर को देखें तो मोहम्मद सिराज ने बहुत कम टी-20 मैच खेलें हैं. 16 टी-20 मैचों में मोहम्मद सिराज केवल 14 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं. अगर उनके अब तक के करियर को देखें तो टी-20 से ज्यादा टेस्ट और वनडे मैच ज्यादा खेलने का मौका मिला है. उन्होंने 44 वनडे मैच में 71 विकेट झटके हैं. वनडे रैंकिंग (one day ranking) की बात करें तो वो वर्तमान समय में दुनिया के नंबर वन गेंदबाज हैं. टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद सिराज ने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 (border gavaskar trophy 2025) में मोहम्मद सिराज ने 20 विकेट झटके थे. भारतीय पिचों को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैण्ड के खिलाफ मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

