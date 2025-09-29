Tilak Varma Profile: ‘वर्मा जी’ का बेटा आखिर क्यों बन गया पाकिस्तान में विलेन, पढ़िये तिलक की कामयाबी की Inside Story

Tilak Varma: भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर रिकॉर्ड नौवीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी ने पाकिस्तान को 19.1 ओवर में 146 रन पर ढेर कर दिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 19.4 ओवर में पांच विकेट पर 150 रन बनाकर मैच जीत लिया. तिलक वर्मा ने जुझारू पारी खेलते हुए 53 गेंदों पर तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए. तिलक ने बल्ला लहराकर जश्न मनाया जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ी निराश दिखे. अपने छोटे से करियर में तिलक वर्मा एक शानदार बल्लेबाज बन गए है.

तिलक वर्मा का क्रिकेट सफ़र आसान नहीं

22 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के ऑफ-ब्रेक गेंदबाज़ तिलक वर्मा का क्रिकेट सफ़र आसान नहीं रहा है. उनकी कहानी रोमांचक भी है और संघर्ष से भरी भी. तिलक वर्मा तेलंगाना के रहने वाले हैं और उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था. उनके पिता जो एक साधारण इलेक्ट्रिशन थे. निजी क्रिकेट कोचिंग का खर्च उठाने में असमर्थ थे.

11 वर्षीय तिलक के पहले कोच सलाम बयाश तिलक की फ़ीस और क्रिकेट के सामान का खर्च उठाते थे. बयाश ख़ुद तिलक को अकादमी ले जाने के लिए रोज़ाना अपने स्कूटर से 40 किलोमीटर का सफ़र तय करते थे. इसके बाद तिलक का परिवार अपने बेटे की कोचिंग के लिए अकादमी के पास आ गया है. वर्ष 2018-19 में तिलक ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कदम रख दिया था. एक साल बाद वो साल 2020 में अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दक्षिण अफ्रीका खेलने चले गए.

अपने प्रदर्शन से जीता प्रशंसकों का दिल

तिलक 2021-22 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. उन्होंने सात पारियों में 147.26 के स्ट्राइक रेट से 215 रन बनाए थे. उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए मुंबई इंडियंस ने 2022 की आईपीएल नीलामी में तिलक को ₹1.70 करोड़ में खरीदाथा. तब से वे मुंबई इंडियंस के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी बन गए है.

अपने पहले आईपीएल टूर्नामेंट में तिलक ने 14 मैचों में 131.02 के स्ट्राइक रेट से 397 रन बनाए है. 2023 के आईपीएल में उन्होंने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 11 मैचों में 164.1 के स्ट्राइक रेट से 343 रन बनाए. 2024 के आईपीएल में तिलक ने 13 मैचों में 149.6 के स्ट्राइक रेट से 416 रन बनाए है.

तिलक का शानदार खेल

तिलक वर्मा को अगस्त 2023 में टीम इंडिया की टी20 टीम और सितंबर 2023 में वनडे टीम के लिए चुना गया है. उन्होंने चार वनडे मैचों में 68 रन और 19 टी20 मैचों में 496 रन बनाए है. जिसमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई 107 रनों की पारी भी शामिल है. टी20 में उनका स्ट्राइक रेट 148.05 है जो काफी प्रभावशाली है.

टी20 में वे वर्तमान में विराट कोहली के स्थान पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे है. प्रत्येक मैच के साथ तिलक वर्मा अपनी एक अलग छाप छोड़ते जा रहे है. वे भविष्य के खिलाड़ी हैं और उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने भारत को टी20 में नई ऊंचाइ तक पहुंचाया है.

हिमाचल का कोल्ड डेजर्ट यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल, भारत के लिए गर्व की बात !