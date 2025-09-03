Home > खेल > Vaibhav Suryavanshi Age: वो 14 साल का है कि नहीं? भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Nitish Rana: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) के पहले ही सीजन में नितीश राणा ने अपनी टीम वेस्ट दिल्ली लायंस (West Delhi Lions) को जीत दिलाई। इसके बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की उम्र को लेकर मजाकिया लहजे में कुछ कहा है। जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है।

Published By: Sohail Rahman
Published: September 3, 2025 09:23:09 IST

Nitish Rana on Vaibhav Suryavanshi Age: भारतीय प्रीमियर लीग (IPL)  2025 में आप सभी ने एक उभरते हुए सितारे का नाम सुना होगा। जिसने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से सबका ध्यान अपनी ओर खिंचा है। हालांकि, उनकी उम्र को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। महज 14 साल की उम्र में इस युवा बल्लेबाज ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबको हैरान कर दिया है। आईपीएल 2025 (IPL 2025) में वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए एक ऐतिहासिक पारी खेली।

नितीश राणा ने दिया बयान (Nitish Rana gave a statement)

आपको जानकारी के लिए बता दें कि वैभव सूर्यवंशी महज 38 गेंदों में 101 रनों की शानदार शतकीय पारी खेलकर न सिर्फ फैंस का दिल जीता, बल्कि आईपीएल इतिहास (IPL History) में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। यह पारी आईपीएल की दूसरी सबसे तेज शतकीय पारी थी। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के दिग्गज खिलाड़ी नितीश राणा (Nitish Rana) ने वैभव सूर्यवंशी को एक बयान दिया है, जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है।

नितीश राणा ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या कहा?

नितीश राणा (Nitish Rana) के नेतृत्व में वेस्ट दिल्ली लायंस (West Delhi Lions) ने हाल ही में दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (Delhi Premier League 2025) का खिताब जीता। दिल्ली प्रीमियर लीग में जीत के बाद नितीश राणा न एक इंटरव्यू के दौरान चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल, उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान राजस्थान रॉयल्स के अपने साथियों के बारे में कई रोचक जानकारियां साझा की। इस इंटरव्यू के दौरान जब नितीश राणा के सामने वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया गया तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कुछ ऐसा खुलासा किया जिससे हर कोई हैरान है। हंसते हुए नितीश राणा ने कहा कि वो सिर्फ 14 साल का है या नहीं?

वैभव सूर्यवंशी की उम्र कितनी है?

इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने संजू सैमसन और जोफ्रा आर्चर के बारे में भी अपनी बात साझा की है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएल 2025 के दौरान वैभव सूर्यवंशी की उम्र को लेकर भारी विवाद हुआ था। नीलामी के समय उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, जबकि इस सीजन आईपीएल में डेब्यू मैच खेलने से पहले उन्होंने टीम के साथ अपना 14वां जन्मदिन मनाया था। तब उनकी उम्र पर सवाल उठे थे। हालांकि, बीसीसीआई ने उनका बोन टेस्ट करवाया है। एक इंटरव्यू के दौरान वैभव सूर्यवंशी के पिता सजींव सूर्यवंशी ने कहा था कि जब वो साढ़े 8 साल का था, तब उसने पहली बार बीसीसीआई का बोन टेस्ट दिया था। हम किसी से नहीं डरते। वो दोबारा ‘एज टेस्ट’ पास कर सकता है।’

