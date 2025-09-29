Nepal Beat West Indies Created History: नेपाल ने रचा इतिहास, वेस्टइंडीज़ को धूल चटाकर जीती टी-20 सीरीज़

Nepal Beat West Indies: नेपाल की टीम ने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया. नेपाल ने दो-दो बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज की टीम को मात देकर 3 मैचों की टी-20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाते हुए सीरीज़ अपने नाम कर ली. शारजाह में खेले गए सीरीज के दूसरे मैच में नेपाल ने शानदार खेल दिखाते हुए वेस्टइंडीज को 90 रन के बड़े अंतर से मात दी. इस जीत के साथ ही नेपाल ने ये टी-20 सीरीज़ भी अपने नाम कर ली. ये पहला मौका है जब नेपाल ने किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ टी20 सीरीज में मात देने की बड़ी उपलब्धि हासिल की.

नेपाल ने इतिहास बनाया, वेस्टइंडीज की टीम को चौंकाया

नेपाल की टीम ने दूसरे टी-20 मैच में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 173 रन बनाए. नेपाल के लिए ओपनर आसिफ शेख ने 47 गेंदों में 68 और मिडिल ऑर्डर में संदीप जोरा ने 39 गेंदों में ताबड़तोड़ 63 रन की पारी खेली. इसके जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 17.1 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 83 रनों पर ढेर हो गई. इस तरह से नेपाल की टीम ने वेस्टइंडीज को 90 रनों से धूल चटा दी. नेपाल और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही इस सीरीज के लिए कैरिबियाई टीम ने अपने कई सीनियर खिलाड़ियो को आराम देते हुए युवा खिलाड़ियों से सजी कम अनुभवी टीम को भेजा. हालांकि टीम में कुछ बड़े नाम भी शामिल थे जैसे काइल मेयर्स, जेसन होल्डर, फैबियन ऐलन और अरील हौसेन. ये वो खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेल ही चुके हैं. इसके अलावा ये दुनिया की बड़ी-बड़ी टी-20 लीग्स में भी अपना दमखम दिखा चुके हैं. लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल की जोशीली टीम ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से वेस्टइंडीज की टीम को रौंदते हुए टी-20 सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त बनाते हुए इतिहास रच दिया.

नेपाल ने पूरी दुनिया में डंका बजाया

इससे पहले नेपाल की टीम ने इस सीरीज़ के पहले मैच में वेस्टइंडीज को 19 रनों से मात दे थी. ये किसी भी टेस्ट खेलने वाली टीम के खिलाफ नेपाल की टीम की पहली जीत थी. पहले मैच में नेपाल की 19 रनों की इस जीत को कुछ लोग तुक्का समझ रहे थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में नेपाल के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से दमदार खेल दिखाते हुए पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि ये तुक्का नहीं था. सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच मंगलवार 30 सितंबर को खेला जाएगा और नजरें इस बात पर रहेंगी कि क्या नेपाली टीम वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप कर पाती है या नहीं.

