INDIA vs WEST INDIES सीरीज़ से पहले बड़ा झटका, तूफानी खिलाड़ी अचानक हुआ बाहर

IND vs WI TEST SERIES: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में धाक जमाने के बाद भारतीय टीम का अगला मिशन है वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलना. ये सीरीज़ 2 अक्टूबर से खेली जाएगी और पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इसी सीरीज के शुरू होने से पहले ही एक बुरी खबर आई है. एक तूफानी खिलाड़ी चोटिल होकर पूरी की पूरी सीरीज़ से ही बाहर हो गया है.

तूफानी गेंदबाज़ हुआ सीरीज़ से बाहर

भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच होने वाली इस सीरीज़ से पहले कैरिबियाई टीम को एक बड़ा झटका लगा है. इस टीम के स्टार तेज़ गेंदबाज़ चोटिल होकर सीरीज़ से बाहर हो गए हैं. अल्ज़ारी जोसेफ. पीठ के निचले हिस्से में चोट के चलते अब जोसेफ इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. अपनी प्रेस रिलीज़ में वेस्टइंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि, जोसेफ ने बेचैनी ​की शिकायत की और उनके स्केन से पता चला है कि उनकी पीठ की चोट है, उसमें पहले से कुछ राहत है, लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है. इसलिए अल्जारी जोसेफ को पूरी सीरीज से बाहर होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

जेडियाह ब्लेड्स हुए टीम में शामिल

अल्ज़ारी जोसेफ के चोटिल होने की वजह से उनकी जगह पर वेस्टइंडीज़ की टीम में जेडियाह ब्लेड्स को शामिल किया गया है. बोर्ड ने ये भी बताया है कि वैसे पहले रिप्लेसमेंट के तौर पर जेसन होल्डर का नाम सामने आया था, लेकिन अपनी जेसन होल्डन ने अपनी मेडिकल प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनने से मना कर दिया था, इसलिए बाद में सेलेक्टर्स ने जेडियाह ब्लेड्स के नाम का ऐलान किया है. इससे पहले शमर जोसेफ को भी अचानक सीरीज से बाहर होने के लिए मजबूर होना पड़ा था.

टीम इंडिया के 2-2 खिलाड़ी बाहर

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होने वाली इस सीरीज़ के लिए टीम इंडिया का ऐलान भी हो चुका है. इस सीरीज़ से भारत के दो अहम खिलाड़ी बाहर हैं. ऋषभ पंत को चोट की वजह से इस सीरीज़ के लिए नहीं चुना गया है. वहीं करुण नायर को इंग्लैंड में उनके खराब प्रदर्शन की वजह से टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है.

IND vs WI सीरीज़ के लिए टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान)

यशस्वी जयसवाल

केएल राहुल

साई सुदर्शन

देवदत्त पडिक्कल

ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)

रवींद्र जडेजा (उपकप्तान)

वॉशिंगटन सुंदर

जसप्रीत बुमराह

अक्षर पटेल

नितीश कुमार रेड्डी

एन. जगदीसन (विकेटकीपर)

मोहम्मद सिराज

प्रसिद्ध कृष्णा

कुलदीप यादव

