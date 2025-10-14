कोहली-रोहित खेलेंगे 2027 का वनडे विश्व कप? Gautam Gambhir ने कर दिया साफ

Gautam Gambhir: भारत के दिग्गज विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) फिलहाल वनडे क्रिकेट में खेल रहे हैं लेकिन इस बात को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वे 2027 के आईसीसी विश्व कप (ICC World Cup 2027) में जगह बना पाएंगे. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ से पहले शुभमन गिल ने रोहित की जगह इस फॉर्मेट में टीम की कप्तानी संभाली है जिससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने अब कोहली और रोहित को अगले विश्व कप तक टीम के साथ बने रहने को लेकर बयान दिया है.

कोहली-रोहित पर गौतम गंभीर ने क्या कहा?

वेस्टइंडीज पर भारत की टेस्ट सीरीज़ जीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर से पूछा गया कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम की 2027 विश्व कप योजनाओं का हिस्सा होंगे.

उन्होंने जवाब में ये कहा कि “देखिए वनडे विश्व कप अभी लगभग ढाई साल दूर है और मुझे लगता है कि वर्तमान में रहना बहुत ज़रूरी है. ज़ाहिर है कई अच्छे खिलाड़ी वापस आ रहे हैं और उनका अनुभव ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी काम आएगा. उम्मीद है कि उन दोनों खिलाड़ियों का दौरा सफल रहेगा और उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि एक टीम के तौर पर हमारा दौरा भी सफल रहेगा.”

2027 के विश्व कप तक 40 साल के हो जाएंगे रोहित शर्मा

इस बयान से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ होने वाले तीन 50 ओवर के मैच इन दोनों स्टार खिलाड़ियों की विश्व कप की उम्मीदों के लिए बेहद अहम हैं.हालांकि यह नहीं कहा गया है कि रन न बना पाने पर उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी उम्र और टूर्नामेंट में बचा समय उनके पक्ष में नहीं है.2027 के विश्व कप तक रोहित शर्मा 40 साल के हो जाएंगे. वहीं कोहली 38 साल के हो जाएंगे.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे शेड्यूल

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे – 19 अक्टूबर, 2025

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे – 23 अक्टूबर, 2025

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा वनडे – 25 अक्टूबर, 2025

इस सीरीज़ के बाद, भारत 5 मैचों की टी20 सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहेगा. विराट कोहली और रोहित शर्मा, ज़ाहिर है, इन मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि दोनों 2024 में इस प्रारूप से संन्यास ले लेंगे.