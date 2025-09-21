New BCCI President: बीसीसीआई की कुर्सी पर किसका कब्जा? अध्यक्ष का नाम हुआ उजागर

BCCI: दिल्ली रणजी ट्रॉफी के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अगले अध्यक्ष बनने के लिहाज़ से सबसे आगे हैं. शनिवार रात दिल्ली में BCCI के उच्च अधिकारियों और पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक मीटिंग में, मन्हास को आम सहमति से शीर्ष पद के लिए चुना गया, जिन्हें जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) के लिए नॉमिनेट किया गया था. पूर्व भारतीय स्पिनर रघुराम भट्ट का नाम एकमात्र अन्य नाम था जिसके बारे में विचार किया गया था. हालांकि, लगातार अध्यक्ष एक ही क्षेत्र या एक ही एसोसिएशन से न हो इसलिए यह निर्णय लिया गया.

45 वर्षीय मन्हास ने 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं. वह कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से आए रोजर बिन्नी का स्थान लेंगे. भट्ट को कोषाध्यक्ष का एक और महत्वपूर्ण पद दिए जाने की उम्मीद है. BCCI के कामकाज में क्षेत्रीय विचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर अब जब पदाधिकारियों का चुनाव आम सहमति से होता है. एक और विचार यह है कि एक खिलाड़ी अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रमुख राष्ट्रीय खेल संस्थाओं का प्रमुख अब एक पूर्व खिलाड़ी होता है.

सौरव गांगुली और हरभजन सिंह भी रेस में

सौरव गांगुली 2019 में BCCI के सबसे हाई-प्रोफाइल खेल अध्यक्ष बने. हालांकि वह बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हुए AGM में शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें कोर ग्रुप का करीबी नहीं माना जा रहा है. हरभजन सिंह भी पहली बार AGM में शामिल होंगे. AGM में शामिल होने के लिए नामित दुसरे पूर्व खिलाड़ियों में, जयदेव शाह को एपेक्स काउंसिल में जगह मिलने की संभावना है.

देवजीत सैकिया सचिव पद पर बने रहेंगे. राजीव शुक्ला के उपाध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए चर्चा चल रही है. अरुण धूमल के IPL अध्यक्ष पद पर बने रहने की पात्रता पर अंतिम फैसला रविवार को कानूनी सलाह-मशवरे के बाद लिया जाएगा. नामांकन 20-21 सितंबर के बीच दाखिल किए जाने हैं, और 23 सितंबर को सभी उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी, जिनका कोई मुकाबला नहीं होगा.

