BCCI New President: रोजर बिन्नी की जगह लेंगे मिथुन मन्हास, बनाए गए BCCI के नए अध्यक्ष

BCCI के शीर्ष पद पर बड़ा बदलाव हुआ है. जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास को आज वार्षिक आम बैठक (AGM) में BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है. वह रोजर बिन्नी की जगह लेंगे और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कमान संभालेंगे. मन्हास के अध्यक्ष बनने के साथ ही BCCI में नई ऊर्जा और दिशा की उम्मीद जताई जा रही है.

मिथुन मन्हास बने BCCI के नए अध्यक्ष

मिथुन मन्हास(Mithun Manhas) को BCCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस बीच, राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे. कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व भारतीय स्पिनर रघुराम भट कोषाध्यक्ष हैं. KSCA अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है. देवजीत सैकिया सचिव बने रहेंगे, जबकि प्रभतेज भाटिया को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है.

दरअसल, बीसीसीआई मुख्यालय में आयोजित वार्षिक आम बैठक (AGM) में नए बीसीसीआई पदाधिकारियों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। दिल्ली की घरेलू क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया.

जम्मू और कश्मीर में जन्मे मिथुन ने दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा क्रिकेट मैच खेले. वह मध्यक्रम के बल्लेबाज़ थे और उन्होंने रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की कप्तानी की थी. मन्हास ने 157 प्रथम श्रेणी मैच खेले और 9,700 रन बनाए. उन्होंने आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स), पुणे वॉरियर्स और सीएसके के लिए भी खेला. वह बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने वाले जम्मू और कश्मीर के पहले व्यक्ति होंगे.

मिथुन मन्हास क्रिकेट करियर

मिथुन मन्हास एक दाएँ हाथ के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने आर्म-स्पिन गेंदबाजी की और ज़रूरत पड़ने पर विकेट लिए.

उन्होंने 1997-98 सीज़न में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया.

उन्होंने 157 प्रथम श्रेणी मैच खेले और 9,714 रन बनाए, जिसमें 27 शतक और 49 अर्धशतक शामिल हैं.

उन्होंने 130 लिस्ट ए मैच और 91 टी20 मैच खेले.

मन्हास ने भारतीय घरेलू क्रिकेट में दिल्ली टीम की कप्तानी की। उन्होंने 2007-08 सीज़न में दिल्ली को रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाया और उस सीज़न में 921 रन बनाए.

उन्होंने कभी सीनियर भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं खेला, क्योंकि मध्यक्रम में जगह बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों को मौका मिला.

आईपीएल में, मिथुन दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया और सीएसके के लिए खेले.

