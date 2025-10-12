Shubman Gill Superman Catch: शुभमन गिल ने हवा में उड़कर सुपरमैन स्टाइल में पकड़ा कैच, सभी ने दांतों तले दबा ली अंगुलियां

Shubman Gill: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने अपनी पकड़ काफी ज़्यादा मजबूत बनाई हुई है. भारत ने जहां इस मुकाबले में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 518 रन स्कोरबोर्ड पर लगाकर अपनी पहली पारी घोषित कर दी. टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल ने शतक जड़े. वहीं भारतीय टीम ने बेहतरीन बल्लेबाज़ी के बाद गेंदबाज़ी में भी दमदार प्रदर्शन किया. इस मुकाबले के तीसरे दिन टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज की पहली पारी को 248 रनों पर समेटते हुए विंडीज को फॉलोऑन दे दिया. पहली पारी में भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव ने पंजा खोला तो वहीं रवींद्र जडेजा ने तीन विकेट चटकाए.

भारत को मिली 270 रनों की बढ़त

पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम को 270 रनों की बढ़त मिली. वेस्टइंडीज की टीम अपनी दूसरी पारी में बैटिंग करने के लिए आई तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने अपना सुपरमैन वाला अवतार दिखाया और हवा में उड़ते हुए एक बेहतरीन कैच पकड़कर विरोधी टीम को पहले झटका दे दिया और दर्शकों को अपनी सीटों से उछलने पर मजबूर कर दिया. दूसरी पारी में भी विंडीज टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. 17 रनों के स्कोर पर विंडीज ने अपना पहला विकेट तेगनारायण चंद्रपॉल के रूप में गंवा दिया, जिनका शुभमन गिल ने काफी शानदार कैच लपका.

शुभमन गिल बन गए सुपरमैन

दूसरी पारी में वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाज़ी के लिएआई. कैरिबियन टीम की तरफ से तेगनारायण चंद्रपॉल और जॉन कैम्पबेल ने सधी शुरुआत दिलाने की कोशिश की और दोनों ने 17 रन जोड़े. इससे पहले कि ये साझेदारी आगे बढ़ती मोहम्मद सिराज की एक गेंद ने चंद्रपॉल का काम तमाम कर दिया. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा. दरअसल चंद्रपॉल ने मोहम्मद सिराज की एक शॉर्ट बॉल को नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछल गई, इसके बाद शुभमन गिल जो तीस यार्ड के सर्कल के अंदर मिड विकेट पर खड़े थे. उन्होंने मिड ऑफ की तरफ दौड़ लगाने के साथ गेंद को पकड़ने के लिए छलांग लगा दी और उसे हवा में ही लपक लिया. गिल का ये कैच इतना शानदार था कि उसे देखने के बाद सभी ने दांतों तले अंगुलियां दबा ली.

Gravity takes a break! ⚠ Captain @ShubmanGill takes a stunner and @mdsirajofficial gets his wicket. 👏 Catch the LIVE action 👉https://t.co/Gdi0klvyUf#INDvWI 👉 2nd Test, Day 3 | Live Now on Star Sports & JioHotstar pic.twitter.com/lvOaACSSpk — Star Sports (@StarSportsIndia) October 12, 2025

